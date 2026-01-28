Comercio: el arroz ecuatoriano tendrá arancel del 30% para ingresar a Colombia

"En reciprocidad por las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por el gobierno de Ecuador, y por solicitud expresa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se incluyó el arroz y todos sus subproductos dentro de las partidas sujetas a un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Ecuador", puntualizó el Ministerio.

La medida incluye además la prohibición del ingreso terrestre de arroz ecuatoriano al país. Las restricciones entrarán en vigencia una vez que se publique el decreto anunciado por la cartera de Comercio, Industria y Turismo que impone aranceles a una veintena de productos del país vecino.

La determinación hace parte de las medidas adoptadas por ambos países, luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de aranceles a los productos colombianos aduciendo razones de seguridad en la frontera.

Colombia respondió con el anuncio de una medida similar a un paquete de productos ecuatorianos y la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, que a su vez elevó en un 900% el costo del transporte de crudo colombiano por uno de sus oleoductos. (ANSA).