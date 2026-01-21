Comercio: El Parlamento Europeo suspende acuerdo sobre impuestos con EEUU

Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, lo anunció en una rueda de prensa en Estrasburgo, formalizando así la decisión anunciada el martes por Manfred Weber, presidente del Grupo PPE (Partido Popular Europeo), de acuerdo con los socialistas y liberales.

Con las nuevas amenazas arancelarias, "Donald Trump rompió" el pacto firmado en Escocia en julio, enfatizó Lange.

Trump "está usando aranceles para presionarnos políticamente a vender Groenlandia. Por eso hemos sido muy claros: el procedimiento permanecerá suspendido hasta que haya claridad sobre Groenlandia y estas amenazas", enfatizó el socialista alemán.

La amenaza de Washington, añadió, representa "un verdadero ataque a la soberanía e integridad económica y territorial de la UE".

En lo personal, Lange también indicó que cree que son necesarios "pasos adicionales", como la aplicación de aranceles a las listas de productos estadounidenses congelados tras el acuerdo de julio, así como "la implementación del instrumento anticoerción", la bazuca de la UE creada "para responder a un tercer país cuando utiliza aranceles o inversiones como herramientas de presión política". (ANSA).