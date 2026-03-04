Comercio: El Senado de Brasil también aprueba el acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo pasa ahora a la sanción del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien posteriormente notificará a la Unión Europea.

Firmado el 17 de enero en Paraguay, el acuerdo ya fue promulgado por Argentina y Uruguay, y busca crear una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo, con la reducción o eliminación gradual de tarifas en más del 90% de los intercambios comerciales totales.

La tarde de este miércoles, el presidente Lula también firmó un decreto que regula la aplicación de medidas de "salvaguardia bilateral", es decir, mecanismos de protección comercial previstos en los acuerdos de libre comercio o con preferencias arancelarias.

Las normas permiten intervenir en caso de un aumento significativo de las importaciones en relación con la producción nacional o el consumo interno, que amenace o cause daños a la industria brasileña, según informan los principales medios del país sudamericano. (ANSA).