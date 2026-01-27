Comercio electrónico en América Latina superará los 215.000 millones de dólares en 2026: informe

Por Kylie Madry

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - Las compras en línea en América ⁠Latina alcanzarán los ⁠215.310 millones de dólares este año, mientras los consumidores se vuelven menos fieles a las plataformas ⁠y priorizan ‌las ​entregas fiables y precios transparentes, según un informe publicado el ​martes por la consultora Endeavor y el gigante del ‌comercio electrónico MercadoLibre.

De acuerdo al reporte, ‌el crecimiento del comercio electrónico ​en América Latina es 1,5 veces superior al promedio mundial.

Esas ventas se concentran en un puñado de grandes mercados, con Argentina, Brasil y México representando casi el 85% de las ventas regionales en línea en 2025.

Según el informe, los compradores de América Latina ⁠dan prioridad a los dispositivos móviles, ya que el 84% de las compras ​se realizan a través de teléfonos inteligentes.

Sin embargo, la lealtad es frágil, asegura el estudio. Casi la mitad de los consumidores dejarían de comprar en una plataforma después de una mala experiencia, con problemas comunes que incluyen retrasos en ⁠la entrega y problemas con las devoluciones.

Tres cuartas partes de los ​encuestados consideraron muy importante la claridad de los precios y las políticas de consumo, mientras que algo menos de un tercio dijo que ‍la personalización era muy importante, según el reporte.

Esto sugiere que las plataformas pueden estar invirtiendo demasiado en algoritmos de recomendación, pero se quedan cortas en la ejecución básica.

El informe sostiene que los mercados ​son solo "la punta del iceberg", ya que las empresas de comercio electrónico están dispuestas a aprovechar cada vez más las oportunidades de pago, crédito y logística. (Reporte ‍de Kylie Madry; Editado en español por Daniela Desantis)