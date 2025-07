Comercio: En Escocia, la presión de Trump sobre Ursula

“Ursula ha hecho un gran trabajo para la UE, no para nosotros. Si lo logramos, será el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se acercó a Escocia, durante una rueda de prensa con el presidente estadounidense.

“Juntos, representamos a las dos mayores economías del mundo y la relación comercial más importante a nivel mundial”, enfatizó. “La fecha límite del 1 de agosto se aplica a todos”, advirtió Trump.

“La UE debe abrir sus mercados a los productos estadounidenses”, deslizó antes de su reunión Von der Leyen y anticipó que ese encuentro “durará una hora”. “Sabremos en una hora si hay un acuerdo”, declaró.

“Aún quedan tres o cuatro puntos por discutir, pero se trata de equidad”, amplió el magnate y afirmó que no tiene intención de reducir los aranceles para la Unión Europea “más allá del 15%”.

El sector farmacéutico no formará parte de ningún posible acuerdo entre Estados Unidos y la UE sobre aranceles, declaró Trump. “Fundamentalmente, los productos farmacéuticos no formarán parte, porque tenemos que producirlos en Estados Unidos. No podemos estar en una posición en la que tengamos que depender de otros países”, sostuvo el republicano.

Y también reiteró su llamado a Europa para que “solucione el problema de la inmigración rápidamente”. “Harán lo mismo que nosotros, así que más vale que lo hagamos ahora”, declaró el presidente estadounidense. “Hemos trabajado intensamente en el ámbito de la inmigración irregular. La inmigración es un reto europeo que requiere una respuesta europea. Como europeos, cumpliremos con nuestras obligaciones internacionales como lo hemos hecho en el pasado. Nosotros, como europeos, decidiremos quién entra en Europa y en qué circunstancias, no los traficantes”, replicó Von der Leyen. Quedan pocas horas para ver si en Escocia nacerá un acuerdo o no. Von der Leyen y el comisario europeo, Maros Sefcovic, ultiman los preparativos para su reunión en el Turnberry Golf Club, en el suroeste de Escocia. Se esperaba que la delegación europea se reuniera con Trump después del almuerzo, pero la reunión oficial —en formato 4+4— comenzará a las 17:30 (hora local).

Por la parte estadounidense, asistirán a la reunión el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el otro negociador jefe, Jamieson Greer.

Mientras tanto, el trabajo de los sherpas continúa. El borrador del acuerdo ronda el 15%. Más concretamente, el arancel base debería ser del 14,8%. Washington aplica actualmente un arancel del 10% —impuesto por Trump durante la suspensión— a los productos europeos, al que hay que sumar el 4,8% vigente en la era pre-Trump, de acuerdo con la llamada cláusula de la Nación Más Favorecida. Pero son las posibles exenciones y aranceles sectoriales los que podrían influir en el fracaso del acuerdo. Fuentes familiarizadas con el asunto explican que los sectores del acero y el aluminio siguen siendo uno de los puntos más sensibles (ANSA).