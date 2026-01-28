Comercio: en México, a pesar de Trump, récord de exportaciones

Las ventas al exterior, 80% de las cuales se dirigen a Estados Unidos, sumaron 663.407 millones de dólares el año recién terminado y las compras una cifra similar de 663.045 millones, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI).

En cuanto a las ventas internacionales, en términos relativos, se incrementaron en 7,83% respecto a 2024 y las compras en un 4,69%.

De ese modo, México registró un superávit en 2025 de 362 millones de dólares, poniendo fin a 4 años consecutivos de déficit, a pesar de la incertidumbre y el temor entre las empresas dedicadas al comercio exterior que generó la política comercial instaurada desde su llegada por segunda vez al poder de Trump el 20 de enero del año pasado.

Las tensiones comerciales que generaron miedo y la retórica agresiva de Trump no fueron suficientes para disuadir a las compañías a dejar de vender a Estados Unidos pues en la práctica la tarifa arancelaria efectiva promedio que México pagó entre enero y octubre de 2025 fue de 3,54%, hicieron notar los expertos Janneth Quiroz y Kevin Louis.

Los especialistas del Grupo financiero Monex señalaron al matutino Reforma que se trató de una cifra considerablemente menor a la pagada por China, que ascendió 32%.

Los analistas indicaron que, aunque hacia adelante, sobre todo en este año, prevalecerán "riesgos asociados a la revisión" del T-MEC y la amenaza de ponerle fin, "México seguirá exhibiendo un sólido dinamismo en sus exportaciones y afianzará su posición como el principal socio comercial de Estados Unidos".

Sin embargo, aconsejaron no bajar la guardia, pues se prevé que se mantenga la "incertidumbre internacional" y la amenaza latente de los aranceles.

En materia de bienes no petroleros, las exportaciones aumentaron 9,51% anual en el período de referencia, lo que compensó la caída en 26,19% de los petroleros, afectados por la caída en la producción y los precios internacionales de petróleo crudo.

Según el Sistema Nacional de Refinación, en 2025, la petrolera gubernamental registró sus peores cifras en los últimos años en materia de producción, exportación y perforación de pozos petroleros.

En el ámbito de la producción de hidrocarburos, la caída fue de 7T respecto a 2024, al producir apenas 1,6 millones de barriles diarios en promedio, la cifra más baja en 35 años, según el informe.

Uno de los sectores más dinámicos del comercio exterior mexicano fue el de la industria, que creció 17,39%, mientras las manufacturas registraron un aumento en las ventas al extranjero de 10,02% anual.

Las cosas, sin embargo, no fueron tan positivas para el sector automotor, que estuvo en la mira de la retórica trumpista, la cual tuvo una caída del 3,71%, la mayor en cinco años, debido, entre otras cosas, a los aranceles impuestos al acero y el aluminio.

Aunque "la balanza comercial enfrentó un entorno de elevada incertidumbre asociado a cambios en la configuración del comercio internacional, mostró un desempeño sobresaliente", dijo Gerónimo Ugarte, economista de Valmex Casa de Bolsa. (ANSA).