Comercio: en México, el 19% de autos vendidos proviene de China

Datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística, de Electro Movilidad Asociación (EMA) y del Cluster Automotriz del estado de Nuevo León (Claut), revelaron que el año pasado se vendieron en México 306.351 autos procedentes de China, y las marcas más vendidas fueron BYD, Changan, MG y GWM "La alta proporción se debe a que es más barato producir en China, lo que pone en desventaja a los eslabones del sector que en el país se producen", afirmó Manuel Montoya.

Los autos de marcas tradicionales que tienen plantas en México, como el caso de General Motors y Ford gozan del beneficio de "traerse una cuota de vehículos" de China a precios de ese país por lo que en el exterior su costo es muy atractivo, pues además "están muy bien hechos", dijo.

La mala noticia es que los autos fabricados en China no cuentan con "ni una sola pieza hecha en México" lo que afecta a la industria local que se sostiene de los vehículos fabricados en la región de América del Norte, impulsada por el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá (T-Mec).

Por esa razón, México decidió imponer aranceles hasta de 50% a diversos productos asiáticos, entre ellos los automóviles, a partir de este año. (ANSA).