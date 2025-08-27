Comercio: Entraron en vigor aranceles EEUU 50% a India

India criticó los gravámenes como "injustos, injustificados e irrazonables", y su organismo de exportación pidió el miércoles la intervención del gobierno para disipar los temores de fuertes recortes de empleos.

Trump aumentó la presión sobre India por las transacciones energéticas, una fuente clave de ingresos para la guerra de Moscú en Ucrania, como parte de una campaña para poner fin al conflicto, una tensión que da a Nueva Delhi un nuevo incentivo para mejorar las relaciones con Pekín.

Si bien Trump ha impuesto nuevos aranceles tanto a aliados como a competidores desde que regresó a la presidencia en enero, este nivel del 50% se encuentra entre los más altos que enfrentan los socios comerciales de Estados Unidos.

Sin embargo, es crucial que se mantengan exenciones para sectores que podrían verse afectados por gravámenes separados, como los productos farmacéuticos, los chips de computadora y los teléfonos inteligentes.

Las industrias ya señaladas, como la del acero, el aluminio y la automotriz, también se libran de estos gravámenes nacionales.

Estados Unidos fue el principal destino de exportación de la India en 2024, con envíos por valor de US$87.300 millones. Sin embargo, los analistas advierten que un arancel del 50% equivale a un embargo comercial y probablemente perjudicará a las empresas más pequeñas.

Exportadores de textiles, mariscos y joyería ya reportaban la cancelación de pedidos estadounidenses y pérdidas frente a rivales como Bangladesh y Vietnam, lo que aumenta el temor a fuertes recortes de empleo.

La quinta economía más grande del mundo busca amortiguar el impacto y el primer ministro Narendra Modi prometió reducir la carga fiscal de los ciudadanos durante un discurso anual para conmemorar la independencia del Imperio Británico.

Modi prometió previamente autosuficiencia y se comprometió a defender los intereses de su país.

Antes, la cancillería había explicado que India había comenzado a importar petróleo de Rusia porque los suministros tradicionales se desviaron a Europa tras la invasión rusa de Ucrania y recordó que Washington promovió activamente dichas importaciones para fortalecer la estabilidad del mercado energético mundial.

Rusia representó casi el 36% de las importaciones totales de crudo de India en 2024. Comprar petróleo ruso le ahorró a India miles de millones de dólares en costos de importación, manteniendo los precios internos del combustible relativamente estables.

Sin embargo, la administración Trump se mantuvo firme en sus planes arancelarios antes de la fecha límite del miércoles.

El asesor comercial de Trump, Peter Navarro, declaró a la prensa la semana pasada que "India no parece querer reconocer su papel en el derramamiento de sangre" y "está congraciándose con Xi Jinping".

Trump ha utilizado los aranceles como herramienta para abordar diversos problemas, desde lo que Washington considera prácticas comerciales desleales hasta desequilibrios comerciales.

Los déficits comerciales estadounidenses fueron una justificación clave para el aumento de aranceles sobre docenas de economías, que entró en vigor a principios de agosto, afectando a socios desde la Unión Europea hasta Indonesia.

Sin embargo, el republicano de 79 años también ha criticado a países específicos como Brasil por el juicio a su expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado. Los aranceles estadounidenses sobre muchos productos brasileños aumentaron al 50% este mes, pero con amplias exenciones.

