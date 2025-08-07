Comercio: Entraron en vigor nuevos aranceles de Trump

En su plataforma Truth Social, poco después de la medianoche, Trump publicó: "¡¡¡ES MEDIANOCHE!!! ¡MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES ESTÁN ENTRANDO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA!".

Por separado, Washington anunció que duplicaría los aranceles indios al 50% y que aplicaría un gravamen del 100% a muchas importaciones de semiconductores de todo el mundo.

Para las economías afectadas, estos aranceles sustituyen los aranceles del 10% impuestos desde abril a prácticamente todos los productos que entran en Estados Unidos.

Según el presidente estadounidense, el objetivo es reequilibrar el comercio entre Estados Unidos y sus socios, quienes, según él, se "benefician" de la principal potencia económica mundial.

Los aranceles impuestos a partir de este jueves oscilan entre el 15% y el 41%. La UE, Japón y Corea del Sur, principales socios comerciales de Estados Unidos, están sujetos a una tasa de al menos el 15%.

Pero otros países, como India, se enfrentan a un arancel del 25%, que se duplicará en tres semanas al 50%, mientras que Siria, Myanmar y Laos se enfrentan a niveles alarmantes, ya sea del 40% o del 41%. El gobierno suizo, que no logró convencer a Trump de no imponer un arancel exorbitante del 39%, tenía previsto celebrar una reunión extraordinaria el jueves por la tarde.

Como parte del acuerdo arancelario, la UE ha transmitido al gobierno estadounidense "las intenciones agregadas en relación con el gasto energético y la inversión de las empresas europeas en la economía estadounidense".

"Estos compromisos no son vinculantes: la Comisión no tiene la facultad de hacerlos cumplir. Sin embargo, estas intenciones se transmitieron de buena fe, tras consultar con nuestras industrias y Estados miembros para obtener una visión clara de las perspectivas", declaró Olof Gill, portavoz de la Comisión.

"Hemos logrado un compromiso con un límite arancelario uniforme del 15% que se aplica a todos los productos, y este es el único acuerdo con Estados Unidos que no impone aranceles superiores a los aranceles de nación más favorecida. El compromiso, consagrado en el acuerdo del 27 de julio, también se aplica a los productos farmacéuticos y los chips". (ANSA).