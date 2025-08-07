Comercio: Estados Unidos impone aranceles sobre lingotes de oro de 1 kilo

Lo informó el diario Financial Times en exclusiva.

Los lingotes de un kilogramo son los más comunes en el Comex, el mayor mercado de futuros de oro del mundo, y constituyen la mayor parte de las exportaciones suizas de lingotes a Estados Unidos.

Las relaciones entre Washington y Berna se deterioraron después de que Donald Trump anunciara la semana pasada un arancel del 39% a las importaciones procedentes del país.

La decisión arancelaria asestó "otro golpe" al comercio de oro suizo con Estados Unidos, según declaró Christoph Wild, presidente de la Asociación Suiza de Productores y Comerciantes de Metales Preciosos, al Financial Times.

Wild añadió que los aranceles sobre el oro dificultarán satisfacer la demanda del metal. (ANSA).