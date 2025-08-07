Comercio: Estados Unidos impone aranceles sobre lingotes de oro de 1 kilo
<p>Lo informó el Financial Times. Nuevo golpe a Suiza</p>
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Lo informó el diario Financial Times en exclusiva.
Los lingotes de un kilogramo son los más comunes en el Comex, el mayor mercado de futuros de oro del mundo, y constituyen la mayor parte de las exportaciones suizas de lingotes a Estados Unidos.
Las relaciones entre Washington y Berna se deterioraron después de que Donald Trump anunciara la semana pasada un arancel del 39% a las importaciones procedentes del país.
La decisión arancelaria asestó "otro golpe" al comercio de oro suizo con Estados Unidos, según declaró Christoph Wild, presidente de la Asociación Suiza de Productores y Comerciantes de Metales Preciosos, al Financial Times.
Wild añadió que los aranceles sobre el oro dificultarán satisfacer la demanda del metal. (ANSA).
