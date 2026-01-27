Comercio: Europa firma con India, "la madre de todos los acuerdos comerciales"

Hemos creado una zona de libre comercio que involucra a dos mil millones de personas, con beneficios para ambas partes", celebró hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Nueva Delhi.

Otra señal europea de apertura y multilateralismo, en oposición a las barreras y los aranceles, mientras el Mercosur luce, de momento, congelado a la espera de decisiones de la Justicia UE. "Esto es solo el comienzo. Seguiremos fortaleciendo nuestra relación estratégica", declaró Von der Leyen.

"Lo logramos. Estamos creando un mercado de dos mil millones de personas. Es la historia de dos gigantes: la segunda y la cuarta economía más grandes del mundo. Dos gigantes que han optado por la colaboración, en un acuerdo verdaderamente beneficioso para ambas partes", insistió la presidenta de la Comisión Europea. "Un mensaje contundente: la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales. Este acuerdo integrará aún más nuestras cadenas de suministro y fortalecerá nuestra capacidad de fabricación conjunta, creando millones de empleos en Europa y la India", añadió Von der Leyen.

El acuerdo comercial entre India y la Unión Europea, que representa aproximadamente el 25% del PIB mundial, traerá enormes beneficios. El pacto ofrecerá numerosas oportunidades a los 1.400 millones de habitantes de la India y a los millones de ciudadanos de la UE, según los firmantes.

El primer ministro indio Narendra Modi también celebró el acuerdo. "La cooperación entre la India y la UE es una asociación para el bien común. Juntos, crearemos el corredor IMEC, que será un vínculo importante para el comercio global.

Hay confusión en el mundo, y nuestro entendimiento fortalecerá la estabilidad", apuntó. "Hay un momento en las relaciones entre países en el que se puede vislumbrar un punto de inflexión, un punto de inflexión. Hoy es uno de esos días; es un día histórico", insistió Modi.

El acuerdo entre la UE y la India es un megaacuerdo; se espera que el comercio actual de bienes y servicios (con un valor actual de 180 mil millones de euros) se duplique en cinco o seis años.

Así lo detalló el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, en una entrevista con ANSA. Más de 800.000 empleos en la UE dependen de las exportaciones a la India, donde operan 6.000 empresas europeas, que generan 3,7 millones de puestos de trabajo, precisó.

"India reducirá los aranceles en un 97 % (total o parcialmente), mientras que la UE los reducirá en un 99 %. Una reducción significativa de los aranceles sobre el vino, las bebidas espirituosas, el aceite de oliva y diversos productos alimenticios, así como el mejor acuerdo que India haya ofrecido jamás a nadie en materia de automóviles", explicó Sefcovic.

Los aranceles sobre los vinos de alta gama se reducirán del 150 % al 20 %, los de las bebidas espirituosas y la cerveza del 110 % al 40 %, los del aceite de oliva del 45 % al 0 % y los de los alimentos procesados ;;(por ejemplo, bollería, pasta y chocolate) del 50 % al 0 %. "Muchos sectores estaban prácticamente cerrados, pero ahora se están abriendo a Europa", enfatizó Sefcovic.

En cuanto al sector automotor, los aranceles se reducirán del 110% al 10% en diez años, con una reducción inmediata al 35%, y se establecerá un cupo de 250.000 automóviles para la exportación (160.000 con motores de combustión interna y 90.000 vehículos eléctricos). "Naturalmente, respetamos las sensibilidades de ambas partes en el caso de India, que es un mercado en rápido crecimiento, pero aún mucho más pequeño que la UE en el sector automotor", indicó.

"La prosperidad no puede existir sin seguridad. Este es el significado de nuestro Acuerdo de Asociación en Defensa, el primero de este tipo entre la India y la UE. El objetivo es fortalecer nuestra cooperación para proteger mejor a nuestros ciudadanos y nuestros intereses comunes, trabajando juntos para contrarrestar toda la gama de amenazas que enfrentamos, en el Indopacífico, en Europa y en todo el mundo, logrando un nuevo nivel de confianza estratégica entre nosotros, el primer paso hacia una cooperación aún más ambiciosa en el futuro", explicó, a su turno, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al término de la Cumbre UE-India.

"Nuestra cumbre envía un mensaje claro al mundo. En un momento en que el orden global experimenta una profunda transformación, la Unión Europea y la India se presentan como socios estratégicos y fiables. En un mundo multipolar, la UE y la India colaboran para ampliar los ámbitos de prosperidad compartida", subrayó. (ANSA).