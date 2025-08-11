Comercio: Exportaciones de cerveza mexicana a EE.UU. caen

Las exportaciones de cerveza de México hacia Estados Unidos cayeron 2,7% en el primer semestre de este año, medido en términos anualizados, ante la política de deportaciones del presidente Donald Trump que ha derivado en un menor consumo de la bebida por parte de la población latina.

El director ejecutivo de la firma Constellation Brands, que vende en Estados Unidos las conocidas marcas Corona y Modelo, citando un informe del Beer Institute, señaló que México exportó en los primeros seis meses de este año 545.400 millones de galones.

"Los consumidores hispanos están gastando menos debido a su preocupación por la estricta política migratoria de Donald Trump", afirmó el ejecutivo.

Se trata de la primera caída desde antes de la pandemia, pues incluso en tiempos del Covid-19 la cerveza mexicana aumentó sus ventas al país vecino, que crecieron en 2021 un 21,7% a pesar de las restricciones impuestas.

A pesar de las cifras, México fue uno de los países a los que les fue mejor en compras de cerveza por parte de Estados Unidos, comparados con países como Canadá, cuyas ventas a su vecino se desplomaron 81,5%, Italia (63,7%) y Países Bajos (13%), según el informe.

Del total de cerveza que Estados Unidos compró al extranjero, México representó 89,4%, de acuerdo con Bill Newlands.

La cerveza mexicana es especialmente apreciada por los consumidores estadounidenses, no solo los latinos, según los expertos. (ANSA).