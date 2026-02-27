Comercio: FedEx reembolsará clientes por aranceles suspendidos

La compañía indicó en un comunicado que transferirá los fondos a los transportistas y consumidores que originalmente soportaron el costo de los aranceles, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales parte de las tarifas comerciales aplicadas bajo poderes de emergencia presidencial.

La decisión judicial determinó que los aranceles impuestos mediante la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) excedieron la autoridad del Ejecutivo, al considerar que la imposición de impuestos comerciales corresponde constitucionalmente al Congreso.

FedEx presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para recuperar los montos abonados y señaló que actuó también "en representación de sus clientes", quienes absorbieron gran parte del impacto económico de las medidas comerciales.

"Si se emiten reembolsos a FedEx, estos serán transferidos a los expedidores y consumidores que originalmente asumieron esos costos", afirmó la empresa.

Más de 1.000 compañías estadounidenses —entre ellas grandes corporaciones como Costco y Revlon— iniciaron acciones similares para recuperar pagos vinculados a los aranceles ahora invalidados, en lo que podría convertirse en uno de los mayores procesos de devolución financiera derivados de una política comercial federal.

Estimaciones citadas por analistas y legisladores sitúan el volumen potencial de reembolsos entre US$150.000 y US$175.000 millones, recaudados durante la vigencia de las tarifas, cuyo costo fue soportado mayoritariamente por empresas y consumidores estadounidenses y no por exportadores extranjeros.

El fallo de la Corte Suprema no estableció un mecanismo automático de devolución, lo que deja ahora en manos de tribunales inferiores y agencias federales la definición del procedimiento.

El secretario del Tesoro estadounidense instó recientemente a FedEx y otras compañías a clarificar cómo los eventuales reembolsos llegarían efectivamente a consumidores y empresas afectadas, mientras el gobierno evalúa el impacto fiscal de una eventual devolución masiva de fondos.

El caso se produce en medio de un renovado debate político sobre la política comercial impulsada por Trump. (ANSA).