Comercio: Frente común de Brasil y México ante Trump

Por Marcos Romero México y Brasil, los dos gigantes de América Latina, pretenden cerrar una era de desencuentros y lejanía, ahora que comparten gobiernos de centroizquierda, para acordar posturas comunes frente a los embates del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta semana arribó a México la más numerosa delegación de funcionarios y empresarios brasileños que se tenga memoria en tiempos recientes, una misión que apunta a consolidar una alianza estratégica para impulsar el cambio climático y el comercio internacional equilibrado.

La comitiva brasileña está liderada por el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y la integran los ministros de Comercio, Hacienda, Relaciones Exteriores, Agricultura, Planificación y Presupuesto, además de unos 150 empresarios.

Los presidentes Claudia Sheinbaum y Lula da Silva han reafirmado su interés en reforzar las relaciones bilaterales a fin de enfrentar la política arancelaria y proteccionista de Trump, así como sus medidas antimigratorias.

Sheinbaum dijo el lunes pasado que la misión brasileña apunta al "fortalecimiento y la complementariedad de nuestras economías", pero no solo se pretende hablar de comercio en algunas áreas, sino "de inversiones también, de aquí para allá y de allá para acá".

Al margen de la última reunión del G7, Sheinbaum y Lula acordaron "profundizar" los lazos económicos y comerciales entre sus países, ante las amenazas de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump y definieron la visita de la delegación brasileña.

Entre otras cosas, propusieron iniciar negociaciones para ampliar el acuerdo comercial entre Brasil y México, con el objetivo de incrementar los flujos comerciales entre ambos países, especialmente en los sectores de la industria farmacéutica y agropecuaria, así como los del etanol, el biodiesel y el aeroespacial, entre otros.

El intercambio comercial entre ambas naciones está actualmente muy por debajo del tamaño de sus economías y potencialidades.

En 2024, el comercio bilateral entre Brasil y México fue de poco más de US$13.500 millones, una cifra que, aunque ha crecido 35% en los últimos cinco años aún se considera muy por debajo de su verdadero potencial por el tamaño de los mercados de ambas naciones, que suman 340 millones de personas, la mitad del total en América Latina.

Por comparación, el comercio entre México y Estados Unidos alcanzó el año pasado casi US$840.000 millones, con un superávit para México de US$171.800 millones.

Brasil, por su parte, mantiene un intercambio con Washington de US$75.000 millones, pero es el segundo destino de sus exportaciones, superado por China.

México compra a Brasil sobre todo carne bovina congelada, soja y automóviles, principalmente, y le vende vehículos y autopartes, celulares, y equipos tecnológicos, entre otras cosas.

Sin embargo, un futuro acuerdo de libre comercio, que sería firmado por Sheinbaum y Lula en unos meses, podría multiplicar esas cifras, estiman los expertos.

(ANSA).