Comercio: Gafas espejadas y golpes, el espectáculo de Macron en Davos

Se le ve por la noche, cuando Macron -con las mismas gafas de sol 'aviator' por un problema en el ojo derecho con las que pronunció su 'discurso especial' por la tarde en el Foro Económico Mundial- aparece en la tradicional gala junto al violoncelista Yo-Yo Ma, que saluda el Foro 2026 titulado "Un espíritu de diálogo".

Se necesitará mucho diálogo, Macron lo sabe bien, y es por eso que se ha quedado en Davos. Está por llegar Donald Trump, con quien espera un encuentro entre tres crisis explosivas: Dinamarca, Ucrania y Gaza.

El último motivo de fricción es el Comité para la pacificación en Gaza, que Trump ha convocado para jueves por la mañana a las 10:30, pero del que Macron se ha retirado, enfureciendo al magnate, dada la presencia de nombres comprometidos como el presidente ruso, Vladimir Putin, y su par bielorruso, Aleksandr Lukashenko.

La venganza de Trump fue rápida, publicando un mensaje privado conciliador de Macron y anunciando aranceles del 200% contra el vino y el champán franceses.

Así, Macron se quitó los guantes en su discurso en Davos: nada de paz y estabilidad, "hay más de 60 guerras, un récord, aunque me dicen que algunas han sido resueltas", es la estocada al Trump de las "ocho guerras" detenidas bajo su presidencia.

Un discurso que fue aclamado en parte con risas por las bromas, pero también con algunas miradas cautelosas y frías (la delegación estadounidense tiene números récord este año).

La acusación a las potencias -a Trump le van a zumbar los oídos- de que están "deliberadamente tratando de debilitar y someter a Europa".

La "ley del más fuerte que lleva a la vasallización" y a la "política del sangre". Con Trump que tiene palabras mucho más dulces hacia autócratas como Putin, en resumen, "estamos alcanzando una fase de inestabilidad y desequilibrio tanto para la seguridad como para la economía", y el "paso hacia un mundo sin reglas donde el derecho internacional es pisoteado y las ambiciones imperiales vuelven a la superficie".

Los nuevos aranceles de Trump contra el despliegue de tropas europeas en Groenlandia son "inaceptables, especialmente si se utilizan como palanca contra la soberanía territorial". Al final, Francia prefiere "el respeto a los matones".

Un discurso que supera al de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es más programático y analítico.

Para el presidente francés, que también aprovecha la ausencia de la Italia de Giorgia Meloni y de la Alemania de Friedrich Merz, que llegará mañana, es una oportunidad en un momento de sondeos desfavorables. Intercambios de palabras que no impedirían nuevos diálogos, tal vez precisamente en Davos.

Trump está llegando a un Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) que no sabe si tomarlo en serio con su propósito de anexar Groenlandia.

Una serie de encuentros al margen del WEF que deja la idea de que Trump está haciendo usualmente sus declaraciones grandilocuentes. A menos que utilice un tono del que es difícil retractarse.

Las esperanzas se congelaron por la mañana con el secretario del Tesoro, Scott Bessent: "Respiren profundo", la 'toma de Nuuk' "impedirá cualquier tipo de conflicto armado".

Luego, por la tarde, llegaron tonos menos duros, hasta el punto que Jeromin Zettelmeyer, director del centro de expertos Bruegel, dijo que Bessent "no se sentía del todo cómodo defendiendo a Trump" y quiere transmitir a los europeos que no hagan demasiado ruido y esperen la llegada de Trump.

En resumen, Groenlandia no se convertirá en estadounidense, y se trabajará en una desescalada sobre los aranceles relacionados.

Un político que habla a menudo con Trump, el presidente finlandés Alexander Stubb, informó que las últimas conversaciones en Davos sobre Groenlandia "me dan esperanza" y es necesario "encontrar una salida" a la crisis sobre Groenlandia.

La isla del Reino de Dinamarca ha tomado así el protagonismo, contribuyendo a convencer al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de no asistir a Davos hoy, cuando se esperaba su discurso oficial.

Esto lo explica bien el primer ministro noruego, Espen Barth Eide: no queremos "enfrentarnos a Estados Unidos" sobre Groenlandia, porque Washington es fundamental "al menos en un papel de apoyo" en la defensa de Ucrania liderada por Europa, y esa defensa sigue siendo "el problema número uno". (ANSA).