Comercio: Golpe al bolsillo de los fans de PlayStation

Lo anunciaron fuentes de Sony.

El precio de una PlayStation 5 Digital Edition de nivel básico aumentará de US$450 a US$500, y una PlayStation 5 con unidad de disco subirá a US$550 desde US$500. La PlayStation 5 Pro de gama alta de Sony costará US$750, frente a los 700 actuales. La PlayStation 5 se lanzó por primera vez en 2020.

El amplio plan arancelario del presidente Trump anunciado en abril entró en vigor a principios de este mes en la mayoría de los países. Estados Unidos actualmente tiene un arancel del 30% sobre las importaciones de China, y los aranceles más altos sobre los productos de la segunda economía más grande del mundo están actualmente "en pausa", según la Casa Blanca. El país de origen de Sony, Japón, tiene hasta el momento un arancel del 15%.

Si bien Sony no atribuyó el aumento a los aranceles de Trump, las empresas de consumo han estado advirtiendo durante meses que los precios más altos están en camino.

"Similar a muchos negocios globales, continuamos navegando por un entorno económico desafiante", dijo Sony en su publicación de blog.

La compañía japonesa aclaró que los precios minoristas de los accesorios de consola, como los controles, no han cambiado.

A principios de este mes, los funcionarios de Sony dijeron que la compañía estaba trabajando en la diversificación de la cadena de suministro para combatir los aranceles de los Estados Unidos, y dijeron que el hardware de consola que vende en el país se produce fuera de China.

"Es difícil hablar de nuestra estrategia de precios de hardware, ya que eso tiene implicaciones para nuestra futura estrategia competitiva", dijeron los funcionarios de Sony, según una transcripción traducida de una llamada con analistas financieros publicada en su sitio web.

Agregaron que tienen "la intención de adoptar un enfoque flexible para dicha toma de decisiones monitoreando la sensibilidad a los precios del consumidor mientras pensamos en las ganancias totales del segmento de todo el año, el valor de por vida, la fabricación, las unidades vendidas y nuestro potencial de ventas de contenido".

En mayo, Microsoft subió el precio de sus consolas de videojuegos Xbox. Nintendo retrasó los pedidos anticipados de su Switch 2 por unas semanas en abril, atribuyendo el retraso a los aranceles. Aunque Nintendo no subió el precio de sus nuevas consolas, aumentó el precio de la Switcherier original este mes.

(ANSA).