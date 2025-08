Comercio: Guerra comercial pega en bolsillos estadounidenses

Solo en julio, los aranceles generaron casi US$30.000 millones. Y con el inminente aumento de aranceles, a niveles no vistos en casi 100 años, se estima que la cifra anual ronda los US$360.000 millones. Se trata de una fuente de ingresos tan sustancial que podría resultar difícil abandonarla: "Creo que esto crea dependencia, que es muy difícil abandonar una fuente de ingresos cuando la deuda y el déficit son los que son", declaró a The New York Times Joao Gomes, economista de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Pero, quién pagará el aumento de los costos de los bienes importados y cuánto afectará esto a la inflación y al crecimiento de la economía estadounidense. Estas son las preguntas en torno a la guerra comercial del magnate, y la mayoría de los expertos predicen inevitables subidas de precios a partir del otoño boreal, con incrementos en diversos sectores: alimentación (desde el vino hasta el café), muebles, juguetes, electrodomésticos, ordenadores, coches, calzado y ropa (el 95% de los cuales son importados).

Hasta ahora, varios factores han amortiguado el impacto de los aranceles: su aplazamiento, los inventarios acumulados por las empresas, los suministros pedidos con antelación y la decisión de las empresas de absorber el aumento de costes.

Pero ahora esta tregua está a punto de terminar, y las listas de precios de otoño están a punto de cambiar radicalmente. Según el Laboratorio de Presupuesto de Yale, los estadounidenses verán un impuesto medio del 18,3% sobre los productos importados, la tasa más alta desde 1934. El centro independiente de investigación política ha estimado que los precios subirán un 1,8% a corto plazo debido a la guerra comercial de Trump: esto equivale a una pérdida de ingresos de US$2400 por familia.

Las empresas están empezando a trasladar la mayor parte del coste de los aranceles a los consumidores y en los últimos días, Adidas, Procter & Gamble, Stanley Black & Decker y otras grandes empresas han comunicado a los inversores que han subido los precios o planean hacerlo pronto para compensar la carga de los aranceles.

Entre ellas se encuentra EssilorLuxottica, el mayor fabricante mundial de gafas, incluyendo Ray-Ban. Empresas como Walmart y los fabricantes de juguetes Hasbro y Mattel ya habían advertido que los aranceles provocarían un aumento de precios.

"La transmisión de los mayores costos al comercio minorista tiende a ser muy gradual, por lo que mucha gente tiene la sensación de que no está pasando nada", explicó Alberto Cavallo, economista de Harvard. "Por supuesto, los costos se acumulan y, en última instancia, los estadounidenses pagarán la mayor parte del costo de estos aranceles", añadió.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también mantuvo los tipos sin cambios en su última reunión debido a la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas. Los efectos de los aranceles "han comenzado a reflejarse más claramente en los precios de algunos bienes, pero su impacto general en la actividad económica y la inflación aún está por verse", argumentó. Por lo tanto, los aranceles siguen siendo una apuesta arriesgada y podrían ser contraproducentes, incluso en las elecciones, si los precios suben y la economía se desacelera. (ANSA).