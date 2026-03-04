Comercio: Guerra presiona revisión de TLC EEUU-México-Canadá

En la óptica de los expertos, para México se trata de "un reto adicional" a los que ya existen en torno al acuerdo, por más que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pretenda mantener "una posición neutral".

"Los estadounidenses le exigirán cerrar filas", estimó Francisco Torres Landa, socio mercantil y financiero de la firma Hogan Lovells, quien consideró que "México tendrá que ser especialmente cuidadoso sobre su posicionamiento respecto a los ataques a Irán, ya que de no lograr un balance, Estados Unidos podría presionar con represalias comerciales".

"México tiene que andar con mucho tiento de qué es lo que va a hacer en relación con sus declaraciones y su postura frente a lo que está haciendo Estados Unidos", consideró el especialista.

Trump "tiene una mente transaccional y una memoria corta", recordó y dijo que "su forma de ver las cosas es que no hay una suma cero", pues "debe ganar y las otras partes deben perder algo".

Sheinbaum ha defendido el principio de la "autodeterminación" y lanzado "un llamado a la paz" amén de criticar el rol de Naciones Unidas (ONU) frente al conflicto, aunque ha evitado explícitamente cuestionar a Trump. (ANSA).