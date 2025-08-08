Comercio: India negó suspensión compras armas EEUU

Además, negó que se haya cancelado el viaje del ministro de Defensa, Rajnath Singh, a Washington, programado para las próximas semanas para anunciar algunas compras.

El Ministerio de Defensa declaró en un comunicado que "estas son noticias falsas e inventadas. Los suministros pedidos se están procesando según lo acordado".

Agencias locales habían informado poco antes que India había suspendido sus planes de compra de nuevas armas y aeronaves a Estados Unidos en respuesta a los aranceles impuestos por el presidente Trump, y que había cancelado el viaje del ministro Singh a Washington, programado para las próximas semanas para anunciar ciertas compras.

Los medios que dieron la información aseguraban que eran datos de tres funcionarios indios familiarizados con el asunto.

Entre los proyectos congelados, de acuerdo a esa información, se encontraban la compra de vehículos de combate Stryker, producidos por las estadounidenses General Dynamics Land Systems, y misiles antitanque Javelin, desarrollados por Raytheon y Lockheed Martin.

En febrero, Trump y el primer ministro indio, Narendra Modi, anunciaron un acuerdo preliminar para la adquisición y producción conjunta de estos sistemas. Según dos funcionarios, se esperaba que el ministro de Defensa indio formalizara en breve la compra de seis aviones de reconocimiento Boeing P-8I y sistemas relacionados para la Armada india, en un acuerdo estimado en US$3600 millones.

El 6 de agosto Trump anunció un nuevo arancel del 25% a las importaciones indias, elevando la carga arancelaria total al 50%, acusando a Nueva Delhi de seguir "apoyando la maquinaria bélica de Moscú" mediante la compra y reventa de petróleo ruso.

Una fuente del gobierno de Modi insinuó que las negociaciones de defensa podrían reanudarse, pero solo con mayor claridad sobre la evolución de las relaciones bilaterales, y añadió que esto "no ocurrirá tan pronto como se espera".

"He observado que el gobierno indio está actualmente importando petróleo de Rusia, directa o indirectamente", declaró el presidente Trump en una orden ejecutiva.

"En consecuencia, y de conformidad con la legislación aplicable, los productos indios importados al territorio aduanero de Estados Unidos estarán sujetos a un arancel adicional del 25%", enfatizó la orden. (ANSA).