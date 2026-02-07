LA NACION

Comercio: India y EEUU sellan pacto comercial transitorio para reducir aranceles
El comunicado conjunto fue difundido anoche, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la semana pasada su plan para rebajar los impuestos a las importaciones procedentes del país asiático, seis meses después de haber impuesto fuertes aranceles con el objetivo de presionar a India para que redujera su dependencia del crudo ruso.

Según el anuncio, los aranceles estadounidenses sobre bienes indios se reducirán del 25% al 18%, luego de que el primer ministro Narendra Modi aceptara dejar de comprar petróleo ruso, de acuerdo con declaraciones previas de Trump.

Ambos países calificaron el entendimiento como "recíproco y mutuamente beneficioso" y expresaron su compromiso de avanzar hacia un acuerdo comercial más amplio, que incluirá mayor acceso a los mercados y el fortalecimiento de cadenas de suministro más resilientes. El texto aclara que serán necesarias nuevas rondas de negociación para formalizar el acuerdo definitivo.

El marco prevé que India también elimine o reduzca aranceles sobre todos los bienes industriales estadounidenses y sobre una amplia gama de productos alimentarios y agrícolas.

Trump afirmó además que Nueva Delhi comenzará a reducir gradualmente los aranceles a productos estadounidenses hasta llevarlos a cero, y que India se comprometió a comprar US$500.000 millones en productos de Estados Unidos durante los próximos cinco años, como parte de la estrategia de la Casa Blanca para lograr mayor acceso a mercados y aranceles nulos para casi todas las exportaciones estadounidenses.

El presidente firmó además una orden ejecutiva para revocar un arancel adicional del 25% impuesto el año pasado a los productos indios.

Modi agradeció públicamente a Trump "por su compromiso personal con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales".

"Este marco refleja la creciente profundidad, confianza y dinamismo de nuestra asociación", afirmó el primer ministro indio en redes sociales, al señalar que el acuerdo permitirá profundizar la cooperación en inversiones y tecnología.

Sin embargo, los principales partidos de la oposición india criticaron el entendimiento, al considerar que beneficia de manera desproporcionada a Estados Unidos y afecta sectores sensibles como la agricultura y la producción láctea, que emplean a gran parte de la población del país. Tradicionalmente, Nueva Delhi se ha mostrado reticente a liberalizar esos sectores.

El ministro de Comercio de India, Piyush Goyal (foto), aseguró que el acuerdo protege "productos agrícolas y lácteos sensibles", incluidos maíz, trigo, arroz, etanol, tabaco y algunas hortalizas.

"Este acuerdo abrirá un mercado de US$30 billones para los exportadores indios", afirmó Goyal, en referencia al PBI anual de Estados Unidos, y sostuvo que el aumento de las exportaciones podría generar cientos de miles de nuevos empleos.

El ministro agregó que los aranceles se reducirán a cero para una amplia gama de productos indios exportados a Estados Unidos, entre ellos medicamentos genéricos, gemas y diamantes, y partes aeronáuticas, lo que fortalecerá la competitividad exportadora del país.

El acuerdo con Washington se enmarca en una ofensiva comercial más amplia de Nueva Delhi. India y la Unión Europea alcanzaron recientemente un acuerdo de libre comercio tras casi dos décadas de negociaciones, que podría impactar a cerca de 2.000 millones de personas, al eliminar aranceles sobre la mayoría de los bienes intercambiados entre India y los 27 países del bloque. (ANSA).

