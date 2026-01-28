Comercio: Kast y Lula hablaron sobre avances del corredor bioceánico Capricornio

"Hablamos de los corredores de integración que se están avanzando, y hay uno bastante avanzado: el corredor Capricornio, que va a potenciar las relaciones comerciales", destacó Kast. La conexión vial unirá el puerto de Santos con terminales marítimos en el norte de Chile, cruzando por Paraguay y Argentina.

"Eso redundará en mayor inversión y mayor crecimiento para nuestras naciones", enfatizó el mandatario de ultraderecha, tras finalizar el encuentro con quien es el principal líder de la izquierda en América Latina.

Kast reconoció las diferencias políticas entre ambos, señalando que "coincidimos en que esta es una relación entre Estados, más allá de diferencias ideológicas que puedan haber existido en la campaña electoral; es distinto cuando uno representa a un país", señaló Kast.

"Cada uno se instala en su país -agregó- y busca lo mejor para sus compatriotas. Por eso muestro con orgullo la bandera de Brasil, y a su vez le puedo entregar la bandera de Chile al Presidente Lula, reflejando nuestro interés común de que a ambas naciones -y a Latinoamérica- les vaya muy bien".

El presidente electo chileno estuvo acompañado por sus ministros de Seguridad, Trinidad Steiner; de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; y de Energía, Ximena Rincón, quienes intercambiaron contactos con ministros del gobierno de Lula para seguir conversando sobre los temas de interés.

Las energías renovables y las industrias del turismo y la tecnología fueron tópicos abordados en el encuentro, pero no dejaron de lado el tema de la seguridad, indicó Kast.

"Hoy existe una amenaza para todas nuestras naciones por el crimen organizado, y eso debe trabajarse en conjunto. No sirve de nada que en Chile combatamos el crimen organizado si en otras naciones existen facilidades para que se cometan actos delictivos", concluyó. (ANSA)