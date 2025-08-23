Comercio: la Casa Blanca, nuevo inversionista activista

Lo informó The New York Times, enfatizando de qué manera la intervención gubernamental podría anunciar un "cambio del sistema de libre mercado a uno que se asemeja, en algunos aspectos, a una forma de capitalismo estatal", como está sucediendo en Europa y, en algunos casos, en Rusia y China.

El gobierno estadounidense se ha introducido en las empresas estadounidenses en el pasado. Lo hizo bajo el gobierno de Barack Obama durante la crisis de 2008 y lo ha hecho repetidamente utilizando subsidios gubernamentales para promover la tecnología. Pero, señala The New York Times, la ofensiva de Trump es más agresiva y no se dirige a las empresas en crisis. (ANSA).