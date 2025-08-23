Comercio: la Casa Blanca, nuevo inversionista activista
Trump introdujo al Gobierno en empresas estadounidenses
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Lo informó The New York Times, enfatizando de qué manera la intervención gubernamental podría anunciar un "cambio del sistema de libre mercado a uno que se asemeja, en algunos aspectos, a una forma de capitalismo estatal", como está sucediendo en Europa y, en algunos casos, en Rusia y China.
El gobierno estadounidense se ha introducido en las empresas estadounidenses en el pasado. Lo hizo bajo el gobierno de Barack Obama durante la crisis de 2008 y lo ha hecho repetidamente utilizando subsidios gubernamentales para promover la tecnología. Pero, señala The New York Times, la ofensiva de Trump es más agresiva y no se dirige a las empresas en crisis. (ANSA).
Otras noticias de Estados Unidos
Más leídas
- 1
Les prohíben salir del país a los empresarios y a Diego Spagnuolo, a quien le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes
- 2
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
- 3
El Boca de Riquelme sumó 45 refuerzos, pero no revendió ninguno: fundamentos negativos de un patrón que se repite
- 4
Pistacho: el superalimento que se popularizó con un chocolate y llegó a heladerías, restaurantes y hasta churrerías