Comercio: la cautela de Pekín mientras espera la cumbre entre Xi y Trump

Por Francesco Betr• (ANSA) - PEKIN, 24 FEB - Mientras el conflicto se intensifica en Washington y entre sus aliados por los aranceles globales del 15% impuestos por Donald Trump tras el bloqueo de aranceles anteriores por parte de la Corte Suprema, Pekín calibra sus términos y plazos antes de una posible cumbre en abril entre el magnate y Xi Jinping, confirmada hasta ahora por la Casa Blanca, pero no por el gobierno chino

Un llamado a la cautela, pero con el foco puesto firmemente en los intereses nacionales El ministerio de Comercio de China afirmó haber iniciado una "evaluación exhaustiva" del impacto del fallo e instó a Washington a cancelar sus medidas unilaterales

"En una guerra comercial nadie gana", agregó

El ministerio del Exterior de Pekín también aseguró que está siguiendo de cerca cualquier posible medida de Estados Unidos para mantener el aumento arancelario, prometiendo salvaguardar resueltamente los intereses nacionales

En términos económicos, la paradoja radica en que el impuesto de tasa única podría beneficiar a algunos de los países que anteriormente eran los más afectados

Un análisis de la organización independiente Global Trade Alert (GTA), publicado por el Financial Times, indica que Brasil verá sus tasas promedio caer 13,6 puntos porcentuales y China 7,1

Aliados históricos como el Reino Unido, la UE y Japón están más expuestos

"Países como China, Brasil, México y Canadá son los que vieron caer sus aranceles con mayor fuerza", observó Johannes Fritz, director ejecutivo de GTA

Según varios analistas, el fallo fortalece la posición negociadora de Pekín: se espera que Trump visite China del 31 de marzo al 2 de abril, el primer viaje de un presidente estadounidense desde 2017, mientras que Xi podría regresar a fin de año

Sobre la mesa no solo están la soja, Boeing y la energía, sino también temas más sensibles como Taiwán y los controles a las exportaciones de tecnología

Los expertos afirman que Pekín presionará para que se reduzca el apoyo estadounidense a Taiwán, incluido el apoyo militar, y en la cuestión del Mar de China Meridional

La decisión del Tribunal de Estados Unidos también impulsó las bolsas asiáticas, con un alza de más del 2% en Hong Kong y una compra generalizada en el sector tecnológico

Sin embargo, este alivio tiene un coste, dado que el marco arancelario debe aprobarse en el Congreso estadounidense en 150 días

Mientras tanto, según Bloomberg, India pospuso una misión comercial a Washington a la espera de más aclaraciones

Para Pekín, la cautela se convierte en un impulso diplomático: convierte la inestabilidad estadounidense en espacio de negociación. (ANSA)