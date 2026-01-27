Comercio: La UE aceleró al máximo su política comercial

Durante la entrevista, concedida a ANSA, el experto en mercados aseveró que la UE es el "mayor comerciante del mundo, a pesar de todos los problemas que enfrentamos actualmente: más allá de China, más allá de Estados Unidos, tenemos la mayor red de acuerdos de libre comercio".

En concreto, hay buenas noticias para Italia.

Los aranceles sobre los vinos de alta gama se reducirán del 150% al 20%, sobre las bebidas espirituosas y la cerveza del 110% al 40%, sobre el aceite de oliva del 45 % al 0% y sobre los alimentos procesados ;;-por ejemplo, bollería, pasta y chocolate- del 50% al 0%.

"Muchos sectores estaban prácticamente cerrados, pero ahora se están abriendo a Europa", enfatizó Sefcovic.

En el sector automovilístico, India concedió a la UE "el mejor acuerdo de su historia".

"Los aranceles se reducirán del 110% al 10% en diez años, con una reducción inmediata al 35%, y se establecerá un cupo de 250.000 vehículos para la exportación (160 000 con motor de combustión interna y 90 000 eléctricos)".

Y no solo eso. Para el sector de vehículos completamente desmontados (CKD) —vehículos desmontados y ensamblados en India—, habrá un cupo adicional de 75.000 vehículos, con aranceles reducidos del 16,5 % al 8,25 %.

Además, el sector de recambios se liberalizará por completo.

Considerando el acuerdo en su conjunto, "India reducirá sus aranceles en un 97% -total o parcialmente-, mientras que la UE los reducirá en un 99%".

Esto significa que el comercio actual de bienes y servicios -con un valor actual de 180 000 millones de euros- se duplicará en cinco o seis años. Y "más de 800.000 empleos" en la UE dependen de las exportaciones a India, con 6000 empresas europeas operando allí, generando 3,7 millones de puestos de trabajo.

Así pues, si 2025 fue extraordinario -sin olvidar a Indonesia, además del Mercosur-, 2026 promete ser igual de emocionante.

"Tenemos una agenda de negociaciones muy apretada con nuestros socios del Sudeste Asiático, Filipinas, Malasia y Tailandia; estamos negociando intensamente con los Emiratos Árabes Unidos; en Davos me reuní con otros países del Golfo muy interesados ;;en cerrar acuerdos regionales o bilaterales; y sabemos también que nuestros amigos australianos querrían acelerar las negociaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio con ellos", enumeró el Comisario.

"Esta es la agenda solo para el próximo año. Claro que, a pesar del entusiasmo, también hay que considerar los contratiempos.

"La semana pasada fue bastante difícil para el Mercosur", admitió.

"Puedo decir que, tras la votación del Parlamento Europeo, contacté inmediatamente con todos los ministros de Asuntos Exteriores del Mercosur, y todos me aseguraron que están avanzando con celeridad en el proceso de ratificación".

Las capitales de la UE están recibiendo más ánimo, o sea, que la Comisión no se rinde. (ANSA).