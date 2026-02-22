Comercio: la UE acusa a Trump, "claridad sobre aranceles, los acuerdos se respetan"

En una larga declaración oficial, expresión de la Comisión en su totalidad, Bruselas fue más allá. Y acusó de hecho al presidente estadounidense de no respetar los acuerdos.

No estamos ante una ruptura entre Estados Unidos y la UE en el ámbito comercial. Una perspectiva así está lejos de la realidad. Pero en comparación con el verano pasado, algo en la postura de la Comisión está destinado a cambiar.

Los aranceles del 15% impuestos unilateralmente por Donald Trump, después de que la Corte Suprema rechazara las premisas legales de su política tarifaria, no solo dañan a Europa, sino que, en las primeras evaluaciones, constituyen una violación del acuerdo firmado en Escocia.

"La situación actual no favorece la realización de intercambios comerciales e inversiones transatlánticas 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', como acordaron ambas partes en la declaración conjunta UE-EEUU. Un acuerdo es un acuerdo. Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que Estados Unidos honre sus compromisos", decía la declaración de Bruselas.

Un gráfico difundido por el Financial Times, en las mismas horas, ilustraba cómo la UE está entre los receptores más desfavorecidos por el nuevo esquema tarifario, que, paradójicamente, parece favorecer a países no precisamente cercanos a Trump, como China y Brasil.

Al 15%, de hecho, se debería añadir la cláusula de la nación más favorecida que regulaba las relaciones entre Estados Unidos y la UE en el pasado, y que se sitúa alrededor del 4,8%.

Dicha cláusula, en los acuerdos de Trump Turnberry, estaba incluida en el techo del 15%.

"Los productos de la UE deben continuar beneficiándose del tratamiento más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del límite máximo claro y comprensivo acordado previamente", explicó el Palacio Berlaymont.

Desde Washington han intentado calmar un poco las aguas.

Hablando con CBS, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer explicó que "los acuerdos siguen vigentes.

Confiamos en que nuestros socios los respeten".

El pasado sábado, el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, mantuvo una primera conversación con Greer y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

"La prioridad de la UE es preservar un contexto comercial transatlántico estable y predecible", reiteró el ejecutivo de la UE. Pero el caos, en el Atlántico, reina soberano. Y por esto, el Parlamento Europeo se prepara para congelar nuevamente el proceso de aprobación de los reglamentos de implementación del acuerdo de julio.

"Propondré al equipo negociador del Parlamento Europeo suspender los trabajos legislativos hasta que tengamos una evaluación jurídica adecuada y compromisos claros por parte de Estados Unidos", anunció el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento, y ponente del expediente, Bernd Lange.

"Nadie logra entendernos", pero "las condiciones del acuerdo de Turnberry han cambiado", insistió el eurodiputado socialista.

Resta por ver cuál es la posición del Partido Popular Europeo (PPE) y de los Conservadores, los dos grupos que hasta ahora siempre buscaron disminuir la tensión con Estados Unidos. Pero la posición de Berlín, en estas horas, también resulta bastante clara.

El líder de los Populares, Manfred Weber, de alguna manera tendrá que adaptarse.

El expediente de los aranceles está destinado a irrumpir también en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que se prevé en las próximas horas y que contará con la participación del canciller italiano, Antonio Tajani.

El titular de la Farnesina, el lunes, participará en el G7 de Comercio y, a primera hora de la tarde, presidirá la reunión del grupo de trabajo sobre los aranceles.

En el Palacio Berlaymont, mientras tanto, la orden es "unidad". La competencia sobre la política comercial es exclusiva de la Comisión, pero esta vez, Ursula von der Leyen tiene menos márgenes de maniobra. Y una Europa dividida debilitaría enormemente su posición negociadora. (ANSA).