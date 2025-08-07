Comercio: La UE firme en 15%, "inversiones no vinculantes"

Incluso los pacientes funcionarios de la Comisión comienzan a mostrar signos de impaciencia.

La nueva amenaza del mandatario estadounidense sobre los aranceles del 100% para los semiconductores no fue bien recibida en Bruselas.

"El acuerdo del 15% también se aplica a medicamentos y chips", puntualizaron desde el ejecutivo europeo, abordando también otro punto querido por el magnate: aquel de los miles de millones destinados a fluir hacia Estados Unidos.

"Las inversiones prometidas no son vinculantes", es la línea roja trazada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La sensación es que, a pesar de que el 7 de agosto ya pasó, se seguirá bailando en el mar tempestuoso de los aranceles.

Washington los convirtió en un arma geopolítica, y en Bruselas son perfectamente conscientes de ello.

El objetivo, para la Comisión, es llegar a una declaración conjunta lo antes posible, para dar finalmente una brújula a un tejido industrial cada vez más convulso.

El texto conjunto "está sobre la mesa de Washington, la pelota está en su campo" y "esperamos que nos ayuden a avanzar", afirmó el portavoz de la Comisión, Olof Gill. Traducido: lo que falta es el visto bueno de Trump.

El tiempo, se decía, sigue siendo una incógnita. Basta pensar que, en la Comisión, no estaba claro cuándo entrarían en vigor los aranceles del 15%. En días recientes, la previsión era que el impuesto estuviera operativo entre el 7 y el 8 de agosto.

No fue así. "Hasta donde sabemos", los aranceles de Estados Unidos "entraron en vigor a partir de hoy", explicó Gill. Es mejor, entonces, proceder a pequeños pasos.

Para el sector automotriz, por ejemplo, Bruselas espera que "en pocos días" la Casa Blanca emita una orden ejecutiva reduciendo el porcentaje del 27,5% al 15%, fundamental para suavizar el impacto de los aranceles en un sector que, según The Wall Street Journal, ya ascendería a 12.000 millones.

Sobre medicamentos y chips, la Comisión esperaba un arancel igual al de la nación más favorecida (4,8%) al menos hasta el cierre de las investigaciones por parte de Washington. Pero en la orden ejecutiva estadounidense no hay ninguna excepción. El resultado es una total incertidumbre.

Frente a todo esto, la UE comienza a poner algunos puntos sobre las 'i' en los 1350 millones (600 en general, 750 en compras de energía) de inversiones que, en Escocia, Von der Leyen prometió a Trump.

"Estos compromisos no son vinculantes: la Comisión no tiene el poder de imponerlos. Sin embargo, se trata de intenciones transmitidas de buena fe, tras consultar a nuestras industrias y Estados miembros para tener un cuadro claro de las perspectivas", ha matizado Gill.

Lanzando una advertencia y, al mismo tiempo, reconociendo: es casi imposible que todas las empresas de los 27 países miembros acepten de buen grado los dictados de Trump.

En líneas generales, la posición de la Comisión sobre la validez del acuerdo del 27 de julio no cambia, pero nuevas sombras se perfilan en el horizonte. El secretario de Estado Marco Rubio, según lo revelado por la prensa internacional, encargó a los diplomáticos estadounidenses en Europa iniciar una campaña de lobby para crear oposición a la Ley de Servicios Digitales (Digital Service Act - DSA), con el objetivo de conseguir el apoyo de los gobiernos individuales para modificar o derogar la ley europea que odian las grandes empresas tecnológicas.

La UE siempre sostuvo que la DSA no forma parte de un acuerdo con Estados Unidos.

"El intento de sabotaje por parte de Rubio es inaceptable.

Las reglas en Europa las hacemos los europeos y las aplicamos", protestó Sandro Gozi de Renew Europe.

El asunto parece solo pospuesto hasta septiembre, cuando, entre otras cosas, Von der Leyen tiene la intención de acelerar definitivamente el tratado UE-Mercosur, posible pilar de una alianza comercial anti-Trump que, tímidamente, también comienza a considerarse en Europa. (ANSA).