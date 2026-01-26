Comercio: La UE saca provecho del acuerdo con India, el otro gemelo del Mercosur

"La Unión Europea obtendrá el máximo nivel de acceso jamás concedido a un socio comercial en el mercado indio, tradicionalmente protegido", afirmó radiante von der Leyen.

El acuerdo está listo; solo falta la firma este martes en el marco de la Cumbre UE-India, y las cifras también se estabilizaron, aunque no se publican por superstición. En una época en la que Estados Unidos se convierte en un agente del caos, el acuerdo de libre comercio con la India (FTA) representa, para Europa, una póliza vital.

"Ambos ganamos, este FTA es el santo grial de nuestra estrategia comercial", explicó una fuente europea que participó en las negociaciones.

A diferencia del Mercosur, se excluyó las áreas más sensibles para las respectivas economías de las negociaciones: carne de res, aves, azúcar para la UE; textil y lácteos para India, facilitando así la consecución del objetivo.

Este acuerdo, negociado desde 2007 y relanzado en 2021, unirá a 2.000 millones de personas y aproximadamente el 25% del PIB global; su naturaleza se considera transformativa, diseñada para ofrecer beneficios acumulativos a largo plazo.

Un mercado con aranceles prohibitivos (por ejemplo, hasta el 150% en vino) será repentinamente accesible, ofreciendo acceso privilegiado en sectores donde la UE es competitiva: agricultura (vinos, licores, aceite de oliva), incluyendo la protección de las indicaciones geográficas, servicios financieros y de telecomunicaciones, y el sector automotriz.

Simultáneamente, el acuerdo UE-India incluye una asociación en seguridad y defensa, crucial para un país que busca diversificar su dependencia de armamentos rusos, actualmente en un 80%.

No es casualidad que el desfile haya terminado con una exhibición de los cazas franceses Rafale, que Nueva Delhi ha adquirido y planea seguir adquiriendo.

La asociación -la tercera en Asia después de Japón y Corea del Sur, aliados históricos de Occidente- teóricamente abriría la puerta al programa SAFE, aunque por ahora, los expertos consideran que la perspectiva es "prematura". Primero se iniciará con la localización de algunos proyectos y luego se evaluará.

India, además, lleva consigo un "memorando de entendimiento" sobre movilidad de personas, dedicado a técnicos de alto nivel, estudiantes, investigadores y trabajadores temporales.

En el aspecto técnico, el acuerdo aborda cuestiones complejas. Para India, que abandona el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la UE, el TLC es vital para mantener el acceso al mercado europeo.

India, como otros socios, ve en la UE un factor de estabilidad. "Ser aburrido ahora se ha vuelto atractivo", bromea un funcionario de la UE.

La política comercial -competencia exclusiva de la Comisión- se convierte así en una herramienta geopolítica crucial en un contexto de rivalidad entre Washington y Pekín, y tras las vulnerabilidades expuestas por la pandemia y la guerra en Ucrania.

El objetivo estratégico final es doble: por un lado, hacer de India un centro de manufactura alternativo a China, contribuyendo a la estrategia de "des-riesgo" y resiliencia de las cadenas de suministro de la UE; por otro, consolidar una alianza entre las dos mayores democracias del mundo, creando un motor para inversiones y una plataforma para futuras cooperaciones, incluidas las infraestructurales, como el corredor IMEC (Indopacífico-Mediterráneo).

El acuerdo, junto con el del Mercosur, no es un punto de llegada -destacan varios interlocutores- sino el comienzo de un profundo realineamiento geopolítico y económico, destinado a garantizar a la UE independencia, competitividad e influencia en un mundo multipolar. (ANSA).