Comercio: Las dos versiones del acuerdo UE-EEUU

Respecto al Pacto Turnberry —aún sin una versión final compartida—, hasta el momento solo existen dos versiones y dos agendas.

La contundente narrativa de Washington, centrada en el éxito del presidente Donald Trump, "haciendo historia" con un "acuerdo colosal" al más puro estilo de "América Primero". Y la narrativa más discreta y técnica de Bruselas que, por otro lado, exige "estabilidad y previsibilidad", así como límites regulatorios.

Los dos memorandos publicados por la Casa Blanca y el edificio Berlaymont ocultan diferencias sustanciales, especialmente en cinco temas clave: digital, farmacéutica, chips, metales industriales y armamento.

Tecnología - La UE "no adoptará ni mantendrá tarifas por el uso de internet", es el argumento tajante de Washington, cerrando la puerta a la propuesta del continente de un reparto equitativo, la contribución equitativa exigida a las grandes tecnológicas, así como a plataformas como Netflix, ávidas de ancho de banda pero tacañas con las inversiones en las redes que utilizan.

Bruselas, sin embargo, guarda silencio en el ámbito digital: no se ha confirmado explícitamente un cambio radical en la tributación de las plataformas, que —entre el impuesto web y el reparto equitativo— surgió cíclicamente. Tampoco se desmintió, tras haber eliminado ya el impuesto web del borrador del nuevo presupuesto.

"No estamos cambiando nuestras normas ni nuestro derecho a regular independientemente el espacio digital", advirtió el portavoz Olof Gill.

En la Ley de Redes Digitales, prevista para el 16 de diciembre, el reparto equitativo podría reaparecer con una nueva forma: ya no como un impuesto fijo, sino como una forma de cooperación entre las telecomunicaciones de la UE y los gigantes estadounidenses.

Medicamentos. El texto estadounidense incluye los medicamentos entre los aranceles del 15%, una medida para "reequilibrar" la balanza comercial. Sin embargo, en la nota europea, los productos farmacéuticos permanecen exentos hasta nuevo aviso, y los genéricos, clasificados como "estratégicos", volverán a estar sujetos a cero.

Este desacuerdo surgió inmediatamente después del apretón de manos entre Trump y Ursula von der Leyen en Escocia. Por ahora, la UE aclaró que no hay aranceles en vigor, pero el impuesto del 15% podría levantarse una vez que concluya la investigación de seguridad nacional de Washington. El magnate amenazó con aranceles de hasta el 200%.

Chips - El silicio también se debate entre ambas interpretaciones. Estados Unidos incluye los semiconductores en el umbral del 15%. Sin embargo, la UE adopta el marco de los productos farmacéuticos: por ahora, son seguros; todo depende del resultado de la investigación estadounidense. No obstante, no se superará el arancel fijo. También está sobre la mesa un plan de 40.000 millones de euros para la compra de chips de IA fabricados en Estados Unidos. * Acero, aluminio, cobre - La Casa Blanca mantiene el arancel del 50% sobre los metales industriales, con el compromiso de garantizar la seguridad de la cadena de suministro. Sin embargo, Berlaymont impulsa la introducción de cuotas arancelarias vinculadas a volúmenes históricos, también para frenar la competencia desleal de China. * Armas - Una "importante compra europea de equipo militar estadounidense" se celebra en el extranjero. Bruselas no lo menciona. Es simplemente "la expectativa general de Trump", mientras que la UE restó importancia al asunto. (ANSA).