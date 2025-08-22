Comercio: Los aranceles jaquean a los vinos italianos

Así se expresó Lamberto Frescobaldi, presidente de la Unión Italiana del Vino (UIV), sobre la declaración conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos sobre aranceles anunciada ayer por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Según el Observatorio de la UIV, el daño estimado para las empresas asciende a aproximadamente 317 millones de euros acumulados durante los próximos 12 meses, mientras que para los socios comerciales extranjeros, la pérdida de ingresos ascenderá a casi US$1700 millones.

El daño ascendería a 460 millones de euros si el dólar mantuviera su devaluación actual. "Será una segunda mitad muy difícil", continúa Frescobaldi, "aunque esperamos que en la prórroga las partes puedan corregir el rumbo".

Según la Unión Italiana del Vino, "ahora es más crucial que nunca establecer una alianza entre la cadena de suministro de vino italiano y los socios estadounidenses —distribuidores, importadores y restauradores—, quienes son los primeros en oponerse a los aranceles en beneficio de las empresas italianas y estadounidenses".

Según el secretario general de la UIV, Paolo Castelletti, "se necesitará apoyo estatal para promocionar el vino italiano.

El panorama es complejo y ya muestra una tendencia a la baja en los volúmenes de exportación de casi el 4% en los primeros cinco meses de este año".

Según la UIV, el 76% (equivalente a 366 millones de botellas) de los 482 millones de botellas italianas enviadas a Estados Unidos el año pasado se encuentran en la "zona roja", con una exposición de más del 20% del total de envíos.

Estas regiones vinícolas tienen picos absolutos de Moscato d'Asti (60% de las exportaciones a Estados Unidos), Pinot Grigio (48%), Chianti Classico (46%), tintos DOP toscanos con 35%, tintos piamonteses con 31%, Brunello di Montalcino, Prosecco con 27%, Lambrusco y Montepulciano d'Abruzzo.

Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son los principales mercados, y conjuntamente absorben más de la mitad de las exportaciones de vino italiano a nivel mundial. Se observa un interés creciente en mercados como China, Canadá y Japón, que muestran un aumento en las ventas de vino italiano.

Véneto, Toscana y Piamonte son las regiones italianas que lideran las exportaciones de vino, con Véneto especialmente destacado al representar más del 35% del total nacional. (ANSA).