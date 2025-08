Comercio: Lula, "exijo respeto de parte de Trump"

(AMPLIADA) (ANSA) - BRASILIA, 06 AGO - "Exijo respeto, no es una manera civilizada de negociar entre dos jefes de Estado. Hemos recibido el anuncio de los aranceles de una manera totalmente autoritaria y no es así como estamos acostumbrados a negociar".

Así es como el mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, definió hoy en una entrevista exclusiva concedida a la prensa internacional la forma en que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el aumento de los aranceles al 50% sobre las exportaciones brasileñas.

"No llamé a Trump porque no quiere que lo llamen. En las cartas que envió y en sus decisiones, nunca menciona negociaciones; solo amenaza", añadió Lula en la entrevista publicada en el sitio web de Reuters.

"En la segunda carta que anuncia los aranceles del 50%, justifica la medida afirmando literalmente que se debe a errores del gobierno brasileño", continuó el presidente brasileño, instando a Trump a cuidar de Estados Unidos, diciendo: "Nosotros cuidaremos de Brasil".

Según Lula, "tales actitudes antipolíticas y anticivilizatorias están creando problemas en una relación que hasta ahora no tenía". "Esto no es una simple intromisión. Es el presidente de Estados Unidos quien cree que puede dictar las reglas a un país soberano como Brasil, y eso es inaceptable", afirmó.

Tras confirmar que su gobierno está preparando un paquete de medidas para mitigar el impacto de los aranceles en las empresas locales, el presidente brasileño descartó la aplicación de aranceles recíprocos. "No lo haré porque no quiero comportarme como el presidente Trump. Quiero demostrar que cuando uno no quiere, dos no pelean, y yo no quiero pelear con Estados Unidos", argumentó, y añadió que "haremos todo lo que esté a nuestro alcance por la economía brasileña".

Lula concluyó la entrevista diciendo estar convencido de que "encontraremos una solución, porque quienes gobiernan Estados Unidos se están equivocando". (ANSA).