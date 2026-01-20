Comercio: Macron ataca, "basta de matones"; Trump declara la guerra al champagne

Son días en los que dos continentes, para decirlo como el primer ministro belga Bart De Wever, se están acercando peligrosamente "al punto de ruptura". Y emergiendo en el desafío al magnate está el mandatario francés, Emmanuel Macron, deliberadamente objeto de los ataques del presidente estadounidense.

"Trump quiere una Europa vasalla, nosotros preferimos el respeto a los matones", declaró el presidente francés hablando en Suiza, dando nueva vida a un intercambio de palabras con desenlaces impredecibles.

Trump fue quien inició una nueva escalada de tensiones. El inquilino de la Casa Blanca abrió la jornada atacando frontalmente a Macron por su negativa a unirse al Consejo de Gaza.

"Nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto, está bien así", fueron las palabras que el magnate acompañó con la publicación de un mensaje enviado por Macron, en el cual el jefe del Eliseo expresaba su descontento por la ofensiva americana sobre Groenlandia y se mostraba dispuesto a organizar una reunión del G7 en París con la participación, entre otros, de daneses, sirios y rusos.

Pero Trump no se detuvo allí, volviendo a utilizar su arma favorita: los aranceles. Esta vez, del 200%, todos dirigidos contra dos productos emblemáticos de Francia: el vino y el champán.

La respuesta de París llegó rápidamente. En Davos, Macron se presentó con gafas de sol espejadas por una hemorragia subconjuntival de la que estaba afectado, un accesorio escenográfico de un verdadero espectáculo en solitario.

Ante una audiencia divertida, el presidente francés comenzó dispensando chistes anti-Trump ("vivimos en un periodo de paz, estabilidad, previsibilidad"). Luego se puso serio, lanzándose contra "las ambiciones imperiales" de Trump, su "pisoteo del derecho internacional" y su uso de "la inaceptable palanca de los aranceles contra la soberanía".

Muchos, en las cancillerías europeas, piensan así. Pero pocos están convencidos de que la vía del enfrentamiento frontal sea la correcta. Sobre el uso de la herramienta de la UE contra la coerción, un verdadero bazuca contra las empresas de terceros países, Macron se mostró nuevamente a favor. Pero en la cumbre de los 27 convocada por Antonio Costa, la suya será una posición minoritaria. Más probable es que la UE al final decida activar los contra aranceles de 93.000 millones.

El tema es cómo los líderes europeos llegarán a la cumbre del jueves. Mucho, muchísimo, dependerá de las próximas horas en el Foro de Davos. Aquellas en las que un posible encuentro con Trump podría servir para encontrar un terreno de diálogo sobre los muchos temas candentes, desde Groenlandia hasta los aranceles, pasando por Ucrania.

Sin embargo, las expectativas siguen siendo bajas. Y la reacción de la UE, en comparación con hace unos meses, ya es más contundente.

"Los aranceles son un error, nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada", subrayó Ursula von der Leyen desde la localidad alpina.

Un discurso denso, el de la presidenta de la Comisión, en el que se enfatizó que la independencia europea es "un imperativo estructural" y donde, una vez más, la exministra alemana opuso a los aranceles americanos los acuerdos comerciales impulsados por la UE, comenzando por el Mercosur.

Ciertamente, la línea de von der Leyen sigue siendo la del diálogo. Traducido, la de acordar con Estados Unidos una estrategia de seguridad para el Ártico que involucre a la OTAN.

Sin embargo, una primera verdadera respuesta a las amenazas tarifarias de Trump llegó desde el Parlamento Europeo.

El líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, anunció el acuerdo entre los grupos de la mayoría Ursula para suspender el acuerdo UE-EEUU del pasado julio. Se esperaba una primera aprobación el 26 de enero. No será así. La maniobra, inicialmente promovida por liberales, socialistas y verdes, finalmente convenció también a los populares.

"El stop del PE al acuerdo sobre aranceles es un error", se apresuró a decir el copresidente del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Nicola Procaccini. Pero también los soberanistas están divididos sobre el tema.

La suspensión solo debe ser formalizada. La UE no ha cerrado la puerta a Trump. Pero ahora también en Bruselas está claro que es mejor ni siquiera mandarle un SMS. (ANSA).