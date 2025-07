Comercio: Meloni, "acuerdo arancelario, positivo"

Estas fueron las declaraciones de Meloni a la prensa en Adís Abeba sobre el acuerdo arancelario, especificando que aún no había visto suficientes detalles.

“Tendremos que estudiar los detalles del acuerdo, todavía tendremos que trabajar en el acuerdo porque el que se firmó ayer es general, legalmente no vinculante, así que todavía tenemos que entrar en los detalles, todavía hay una lucha por librar”, expresó.

Por ejemplo, “necesitamos verificar cuáles son las posibles exenciones, en particular para ciertos productos agrícolas.

Faltan varios elementos, así como no sé a qué se refieren cuando hablan de inversiones, compra de gas, etc. No puedo evaluar esto hasta tener datos claros”, detalló.

“Es absolutamente necesario brindar apoyo a las empresas”, afirmó el ministro del Exterior italiano, Antonio Tajani, al anunciar una reunión esta tarde en la Farnesina (Cancillería italiana, ndr) con todos los representantes empresariales para debatir aranceles, informar a las empresas y aprender de ellas qué se necesita para apoyarlas e implementar el plan de acción para la exportación.

Ante la consulta sobre una medida correctiva debido a los aranceles, Tajani dijo que “aún se desconoce el efecto real...”.

En su opinión, “ahora se debe debatir el tipo de cambio euro-dólar”.

“Este es el tema que debemos abordar, y sigo pidiendo la intervención del BCE” para “reducir aún más el coste del dinero.

Estamos en el 2%, incluso podríamos llegar a cero. Y podemos considerar la flexibilización cuantitativa” para “tener más dinero en circulación”, detalló.

Tajani, en resumen, cree que es necesario “reducir la fortaleza del euro y hacer que los productos italianos sean más competitivos” y luego “crear un fondo de reserva que sea útil para la política industrial, la sanidad y la seguridad”.

En tanto, el partido Pacto del Norte (Liga Norte) mostró su descontento con el acuerdo.

“Con la firma de (Matteo) Salvini en la declaración conjunta del gobierno, que aplaude el resultado del acuerdo arancelario del 15% entre la presidenta de la Comisión Europea, (Ursula) von der Leyen, y el presidente estadounidense, (Donald) Trump, se desata el doble juego de la Liga, que finge estar en contra de la UE en Bruselas y luego avala sus decisiones en Roma”, declaró el Pacto del Norte en un comunicado.

“Así pues, que los líderes económicos del ‘primer ministro Salvini’, aquellos que se oponen al euro y están a favor de las negociaciones bilaterales entre Italia y Estados Unidos, descansen tranquilos. Que el ministro de Economía, que había declarado insostenibles para Italia los aranceles superiores al 10%, se tranquilice. ­Camaradas y generales, contraorden!

Ahora Salvini ha decidido defender a la Comisión Europea y a Ursula von der Leyen", agrega el texto.

Por su parte, la secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, pidió al gobierno aclaraciones sobre los efectos económicos de estas medidas.

"El gobierno italiano debe aclarar de inmediato qué medidas pretende implementar para mitigar los daños e impulsar la demanda interna. Giorgia Meloni haría bien en empezar a preocuparse ahora por cómo remediar las consecuencias económicas de su servilismo ideológico. Y la Unión Europea debe comprender ahora que, si no reintroduce las inversiones europeas conjuntas para un importante plan industrial, social y medioambiental europeo, corremos el riesgo de vernos desbordados", sostuvo.

Por su parte, el líder de Forza Italia, Matteo Renzi, sostuvo que "el acuerdo entre Estados Unidos y Europa sobre los impuestos no es un acuerdo".

"Es la rendición incondicional de Europa al soberanismo de Trump. Lo cierto es que los soberanistas están perjudicando al mundo. Y mientras el gobierno estadounidense celebra hoy, acuerdos coloniales de este tipo harán que Estados Unidos pierda su fuerza moral y económica a medio plazo. Con el Plan Marshall, Estados Unidos lideró el mundo durante décadas; con los aranceles, Estados Unidos está perjudicando, ante todo, a sus aliados europeos", escribió Renzi en su Enews.

"El soberanismo -agregó- es malo para Italia, malo para la economía, malo para la libertad. Y a medio plazo, incluso para los estadounidenses. Para alguien como yo, que creció con el mito de los Estados Unidos democráticos de Kennedy y Clinton, ha llegado el momento de echar incluso de menos al movimiento de derecha de Ronald Reagan, cuyos discursos antiaranceles, como era de esperar, han vuelto a ponerse de moda en las últimas semanas. La derecha liberal y pro-mercado jamás habría generado una indignación económica y jurídica como la que presenciamos ahora. Y la derecha europea de Kohl, Chirac, Berlusconi, Aznar y, por supuesto, Thatcher jamás habría aceptado un acuerdo así".

