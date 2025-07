Comercio: Meloni evita choque frontal, acepta el 15%

Después del primer comentario apresurado, "bien el acuerdo" pero "no puedo entrar en el mérito", Giorgia Meloni firma una nota conjunta con sus vicepremier, Antonio Tajani y Matteo Salvini, para bendecir el acuerdo con la administración estadounidense sobre aranceles y para poner los primeros límites. Porque si el gobierno reitera estar "dispuesto" a activar "medidas de apoyo a nivel nacional", también Bruselas tendrá que hacer su parte "para aquellos sectores que se vieran particularmente afectados por las medidas arancelarias estadounidenses".

Lo fundamental, para Roma, era poner fin a la palabra incertidumbre. Ahora habrá mucho que hacer también en el frente europeo, para "reforzar el mercado único, cortar la burocracia, diversificar las relaciones comerciales y reducir nuestras dependencias". Pero si las nuevas tarifas "incluirán las anteriores", será menos gravoso apoyarlas.

La premier sigue las últimas negociaciones sobre aranceles en Etiopía, donde se encuentra para su segunda misión.

Debería ser la ocasión para comprobar de primera mano los avances del Plan Mattei y para promover ese nuevo enfoque en las relaciones con África, que se concretaría con el apoyo al desarrollo en sus territorios.

Pero no fue el encuentro sobre sistemas alimentarios de la ONU el pensamiento con el que la primera ministra aterrizó en la tarde en Addis Abeba, para copresidir la cumbre con su homólogo Abiy Ahmed Ali. La espera era, inevitablemente, por ese acuerdo sobre aranceles con Estados Unidos que se mantuvo en el aire hasta el final, considerado desde el principio "positivo" porque, de hecho, se logró. Para evaluar a fondo su alcance, es necesario ver bien "las tablas", explicaron desde el gobierno, y voz por voz cómo se aplicará ese 15%, que ciertamente no era el objetivo inicial de Roma, que aún espera la fórmula "cero por cero" para algunos sectores estratégicos, como el agroalimentario. Hay que entender, en esencia, cómo se aplicará la nueva tarifa del 15%, si es adicional o plana (que absorbe, es decir, los aranceles existentes), para evaluar el impacto real categoría por categoría. Y luego están las "exenciones" en las que todos los países europeos confían. Italia, junto con España y Francia, presiona, por ejemplo, para que se protejan los productos agrícolas y sus derivados (como los quesos duros y el vino). Pero la firma del acuerdo en sí, es el ambiente que se respira en el ejecutivo, bastará para reactivar las exportaciones que habían sufrido un parón, después de la carrera por los primeros depósitos, en espera de ver el resultado de la negociación. El resultado, sin embargo, no apacigua las protestas de la oposición, con la líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, quien incluso antes de conocerse el acuerdo, habló sin rodeos de un "apaciguamiento fallido" hacia la administración estadounidense, y el PD pidiendo esas "políticas industriales" que, en su opinión, el gobierno carece. Pero la defensa de las empresas, replica el presidente de los senadores de Foza Italia (FI), Maurizio Gasparri, está en la cima de las prioridades del gobierno, aunque también suspendió la revisión del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) a la espera de ver cómo se resuelve el asunto con Estados Unidos. De "Caporetto" para von der Leyen y Meloni habla el líder M5S Giuseppe Conte mientras que Carlo Calenda define "demencial" el razonamiento de la presidenta de la Comisión y el acuerdo una "capitulación" de Europa y Nicola Fratoianni prevé ahora un "desastre social". Meloni durante toda la tarde estuvo ocupada con los socios africanos. La cumbre de la ONU es una ocasión para hacer un punto, también con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mohamoud Ali Youssouf. Y luego, en Addis Abeba, se reunió con una delegación de religiosas italianas (desde las Hermanas Combonianas hasta los Salesianos) activas en Etiopía, con una larga presencia en la región, apoyando especialmente a las zonas más vulnerables y remotas. Meloni, vestida con traje negro y cabello muy liso, fue recibida en el aeropuerto por un grupo de estudiantes con trajes tradicionales. Además de los misioneros, conoció a muchos niños (a quienes saludó en italiano y quienes la abrazaron). En la noche, recibió el apoyo de la Unión Africana al Plan Mattei, que se debatiría extensamente el segundo día de la misión. (ANSA).