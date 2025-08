Comercio: Meloni protege al vino, producto irremplazable

En este contexto, reitera la importancia de iniciativas que expliquen también a los estadounidenses que hay una serie de productos que "difícilmente pueden ser reemplazados por producciones nacionales".

"Esto vale mucho para algunos productos italianos, también para el vino", enfatizó.

La primera ministra aseguró a los empresarios de la cadena, símbolo de la dieta mediterránea y del estilo de vida italiano, el compromiso del gobierno de "hacer lo mejor posible, dentro del acuerdo marco, para jugar algunas partidas en ciertos sectores, en algunas cadenas. También, como en el caso del vino, para llegar a un entendimiento con 'aranceles cero'".

Con este compromiso, se avanza hacia la definición de una campaña institucional para relanzar el consumo en el mercado interno, con mensajes sobre el consumo responsable dirigidos en particular a las nuevas generaciones, así como con acciones coordinadas de promoción del vino made in Italy en los mercados internacionales.

Una acción bifronte que mira a la defensa a escala global de un sector amenazado tanto por los aranceles estadounidenses como por iniciativas en el viejo continente de corte prohibicionista, pero que también es útil para unir al equipo azzurro.

Con acciones conjuntas testificadas por la presencia del ministro de Agricultura, de la soberanía alimentaria y de los bosques, Francesco Lollobrigida, y del ministro de Empresas y del Made in Italy, Adolfo Urso, junto al subsecretario de Salud, Marcello Gemmato.

"Sobre el gobierno —dijo Meloni a los empresarios del sector vitivinícola— siempre pueden contar. Somos conscientes de cuánto su trabajo es fundamental no solo para la economía italiana, sino también para la reputación de nuestra nación. He venido para demostrar una vez más la atención que el gobierno presta al sector agrícola en su conjunto y, en particular, al vitivinícola".

La presencia de la primera ministra en la Mesa del vino, coordinada por Piero Mastroberardino, fue apreciada por todas las organizaciones presentes: Assoenologi, Confagricoltura, Cia, Copagri, Confcooperative-Fedagripesca, Coldiretti, Filiera Italia y Fivi.

"Después de este encuentro —comentó el presidente de Assoenologi, Riccardo Cotarella— las perspectivas para el futuro del sector del vino son mucho menos preocupantes. Sin embargo —advirtió el presidente de los vinicultores— hay que regular la disparidad entre oferta y demanda. También porque este año nos enfrentamos a un aumento de producción de al menos el 10%".

Muchas propuestas surgieron en la Mesa: para UIV, por ejemplo, es necesario producir menos, incluso con la suspensión de autorizaciones para nuevos viñedos. Mientras que para Federvini, el inicio de una campaña institucional representa un acto necesario.

"Se debe continuar insistiendo e invirtiendo -pide Fedagripesca Confcooperative- en la promoción, y acelerar la firma de acuerdos de libre comercio que ayuden a las empresas exportadoras a diversificar sus mercados de destino".

A medio plazo, Fedagripesca Confcooperative solicitó medidas de almacenamiento y simplificaciones, en particular en la implementación de las campañas de promoción.

Coldiretti, muy activa en el lobby sobre el gobierno, pide financiar la destilación extraordinaria; prever desgravaciones fiscales para inversiones en sostenibilidad; incluir medidas de apoyo al enoturismo y establecer una mesa permanente en el Masaf dedicada a la promoción y comunicación. (ANSA).