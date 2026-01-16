Comercio: ministro mexicano dice que se inició revisión del tratado con EEUU y Canadá
El Titular de Economía indicó que pide "reciprocidad" a sus socios
"Estamos planteando que haya paridad en varios de los mecanismos existentes como el laboral y en otras áreas", además de que "el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afecten a diferentes industrias", afirmó el funcionario.
Ebrard, que se la ha pasado viajando en los últimos meses a Washington para dialogar con exponentes de la administración del presidente Donald Trump, quien hace unos días calificó de "irrelevante" el tratado, a lo que su homóloga Claudia Sheinbaum señaló que los propios empresarios estadounidenses defienden su permanencia.
"Queremos que se mantenga el tratado. Ese es nuestro primer objetivo estratégico", afirmó Ebrard, al indicar que México "es el cliente número uno de Estados Unidos y el dos es Canadá".
El acuerdo "no sólo es estratégico, sino indispensable.
Nadie le compra más" a Estados Unidos, inclusive por encima de China, Japón y Alemania juntos.
El ministro señaló que Canadá también es "un socio muy importante para México", por lo cual "hemos estado trabajando y también desarrollando" formas para fortalecer la relación con ese país. (ANSA).