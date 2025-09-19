Comercio minorista Reino Unido sube un 0,5% en agosto, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido subió un 0,5% intermensual en agosto, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas el viernes.

* El dato de julio se revisó a la baja, desde un 0,6% a un 0,5%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en agosto.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 0,7%, después de que el dato de julio se revisara a la baja, desde un 1,1% a un 0,8%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 0,6% en agosto.