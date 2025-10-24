LA NACION

Comercio minorista Reino Unido sube un 0,5% en septiembre, mejor de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Comercio minorista Reino Unido sube un 0,5% en septiembre, mejor de lo previsto
Comercio minorista Reino Unido sube un 0,5% en septiembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido subió un 0,5% intermensual en septiembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas el viernes.

* El dato de agosto se revisó al alza, desde un 0,5% a un 0,6%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,2% en septiembre.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 1,5%, tras un aumento del 0,7% en agosto.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 0,4% en septiembre.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    2

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  3. Apareció Lourdes: cómo sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre
    3

    Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre

  4. El empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano
    4

    Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano

Cargando banners ...