Comercio minorista Reino Unido sube un 0,5% en septiembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido subió un 0,5% intermensual en septiembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas el viernes.

* El dato de agosto se revisó al alza, desde un 0,5% a un 0,6%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,2% en septiembre.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 1,5%, tras un aumento del 0,7% en agosto.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 0,4% en septiembre.