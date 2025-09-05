LA NACION

Comercio minorista Reino Unido sube un 0,6% en julio, mejor de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Comercio minorista Reino Unido sube un 0,6% en julio, mejor de lo previsto
Comercio minorista Reino Unido sube un 0,6% en julio, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

5 sep (Reuters) -

* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido subió un 0,6% intermensual en julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas el viernes.

* El dato de junio se revisó a la baja, desde un 0,9% a un 0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en julio.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 1,1%, después de que el dato de junio se revisara a la baja, desde un 1,7% a un 0,9%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 1,3% en julio. (Información de Paula Villalba)

LA NACION
Más leídas
  1. Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
    1

    Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales

  2. La incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso
    2

    “Se define todo”: la incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso

  3. El unipersonal de Messi: picó la pelota para la apertura del marcador y anotó su segundo gol tras una gran jugada colectiva
    3

    Argentina vs. Venezuela: los golazos de Lionel Messi en su último partido oficial con la selección argentina

  4. Bielsa y su Uruguay estarán en el Mundial: la ilusión, los escándalos y una goleada sin euforia
    4

    La gran actuación de Uruguay (y de De Arrascaeta) ante Perú para sellar el pase al Mundial y que Marcelo Bielsa recupere puntos en la gente

Cargando banners ...