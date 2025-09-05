Comercio minorista Reino Unido sube un 0,6% en julio, mejor de lo previsto
LA NACION
Por Lynx Insight Service
5 sep (Reuters) -
* El volumen de ventas minoristas de Reino Unido subió un 0,6% intermensual en julio, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas el viernes.
* El dato de junio se revisó a la baja, desde un 0,9% a un 0,3%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en julio.
* En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 1,1%, después de que el dato de junio se revisara a la baja, desde un 1,7% a un 0,9%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 1,3% en julio. (Información de Paula Villalba)
