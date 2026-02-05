Comercio: Paraguay-EEUU, acuerdo sobre minerales críticos

El acuerdo fue formalizado en Washington con la firma de un memorando de entendimiento durante la reunión ministerial sobre minerales críticos, en la que participó el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, según informaron los principales medios paraguayos.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción, el acuerdo compromete a Paraguay y Estados Unidos a fortalecer la cooperación para garantizar suministros seguros de minerales esenciales para la producción de tecnologías avanzadas y los sectores de defensa, al mismo tiempo que se consolidan las respectivas bases industriales.

Esta iniciativa se inscribe en la estrategia estadounidense de reducir la dependencia global de China en el sector de tierras raras y materias primas estratégicas.

Acuerdos similares con Washington fueron firmados en los últimos días por Argentina, Ecuador y Perú, en el marco de una cooperación regional más amplia en desarrollo industrial, financiamiento y seguridad de las cadenas de suministro consideradas estratégicas (ANSA).