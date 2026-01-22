Comercio: Paraguay pide a la UE perseverar sobre el acuerdo Mercosur

Según Peña, ya existen los mecanismos jurídicos necesarios para proceder.

El llamado —informó Última Hora— llegó desde Davos, al margen del Foro Económico Mundial.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el proceso judicial pueda ralentizar aún más el avance, el presidente paraguayo minimizó el impacto de la decisión, afirmando que no representa un obstáculo para la entrada en vigor provisional del acuerdo.

A su juicio, el acuerdo puede comenzar a producir efectos una vez que la UE inicie la implementación transitoria, mientras que los Parlamentos de los países del Mercosur llevan a cabo sus respectivas ratificaciones.

Para Peña, el acuerdo sigue siendo estratégico para fortalecer los lazos entre ambos bloques y ofrecer certidumbres a los operadores económicos en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y tensiones geopolíticas (ANSA).