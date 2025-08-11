Comercio: Perú e Indonesia firman acuerdo de libre comercio
La firma se hizo en Yakarta tras cumbre Boluarte y Subianto
LA NACION
El acuerdo se firmó en Yakarta tras una reunión entre la presidenta peruana, Dina Boluarte, y su homólogo indonesio, Prabowo Subianto.
"Se espera que esta medida enriquezca aún más la variedad de productos agrícolas comercializados y abra nuevas oportunidades para incrementar el valor de las exportaciones de ambos países", se lee en un comunicado conjunto.
Según datos oficiales, las exportaciones indonesias a Perú totalizaron US$331.200 millones en bienes en 2024, mientras que las importaciones peruanas ascendieron a US$149.600 millones.
Las principales exportaciones de Indonesia fueron automóviles y repuestos, biodiésel y calzado, mientras que las importaciones indonesias se concentraron principalmente en granos de cacao y uvas. (ANSA).
