Comercio: Perú e Indonesia firman acuerdo de libre comercio

La firma se hizo en Yakarta tras cumbre Boluarte y Subianto

El acuerdo se firmó en Yakarta tras una reunión entre la presidenta peruana, Dina Boluarte, y su homólogo indonesio, Prabowo Subianto.

"Se espera que esta medida enriquezca aún más la variedad de productos agrícolas comercializados y abra nuevas oportunidades para incrementar el valor de las exportaciones de ambos países", se lee en un comunicado conjunto.

Según datos oficiales, las exportaciones indonesias a Perú totalizaron US$331.200 millones en bienes en 2024, mientras que las importaciones peruanas ascendieron a US$149.600 millones.

Las principales exportaciones de Indonesia fueron automóviles y repuestos, biodiésel y calzado, mientras que las importaciones indonesias se concentraron principalmente en granos de cacao y uvas. (ANSA).

