Comercio: Por aranceles, vendimia limitada en Piamonte

Esta difícil decisión afectará a toda la cadena de producción en un momento en que los cambios en los hábitos alimentarios, la crisis y la situación geopolítica se ven agravados por la amenaza de los aranceles estadounidenses.

El Consorcio Roero Arneis (6,7 millones de botellas en 2024) y el Consorcio Barbera d'Alba, Langhe y Nebbiolo (9 millones de botellas el año pasado) ya habían acordado en sus reuniones de socios de julio reducir la cosecha en un 10%.

El Consorcio de la DOCG de Asti (100 millones de botellas anuales) también tomó la decisión el miércoles 6 de agosto, mientras que el Consorcio de Vinos de Barbera y Monferrato (16 millones de botellas de Barbera, una de las muchas DOCG que gestiona, vendidas en 2024) tomará esta decisión en la asamblea de sus miembros, que se celebrará después de mediados de agosto.

Estas medidas ya se han adoptado en otras partes de Italia, como el Consorcio para la Protección de la Valpolicella, que ha prohibido nuevas plantaciones de vides hasta el 31 de julio de 2028; el Consorcio para la Protección del Vino de Marche, que almacenará 30 quintales de uva por hectárea; y el Consorcio de Brunello, que ha reducido el rendimiento de 80 a 70 quintales por hectárea.

Por su parte, la Unión Italiana del Vino (UIV), presidida por Lamberto Frescobaldi, ha declarado en repetidas ocasiones el mes pasado que ya no puede permitirse inundar Cantina Italia con cosechas de 50 millones de hectolitros, que representan el promedio de producción de los últimos 25 años.

Según el análisis de la UIV, los problemas ya existían, pero se registraron dos cosechas inferiores a la media.

Este año, sin embargo, promete ser una cosecha excepcional, como destacan los expertos de las cámaras productoras de Asti: "Excelente calidad y cantidad. Este año se espera un inicio temprano con rendimientos prometedores, especialmente para uvas de vino espumoso como Pinot y Chardonnay, que marcarán el inicio de la vendimia. La cosecha se extenderá posteriormente al Moscato a finales de agosto, y entre septiembre y octubre para las demás uvas", adelantan.

Y del presidente de la sección vitivinícola de Confagricoltura Piemonte, Gian Luca Demari, surge el llamado a un cambio de rumbo inmediato y valiente. La reducción de rendimiento que varios consorcios de protección han estado aprobando en las últimas semanas es una medida inicial de emergencia, pero no puede ser la única respuesta.

El sector necesita, cuanto antes, un plan estratégico a medio y largo plazo. (ANSA).