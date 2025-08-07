Comercio: Presidenta de Suiza retornó sin reunión con Trump
Karin Keller-Sutter esperaba conversaciones por la tasa del 39%.
Keller-Sutter solo pudo reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, y no con ninguno de los principales negociadores arancelarios.
Como resultado, regresó a Suiza durante la noche sin ningún acuerdo para reducir los altos aranceles, que se encuentran entre los más altos impuestos a cualquier nación desarrollada.
El gobierno de Suiza dijo en un comunicado el jueves que "continuará las conversaciones con los Estados Unidos" y, mientras tanto, no impondrá ningún arancel de represalia, ya que también podrían perjudicar a la economía suiza.
El martes, Trump dijo que había hablado con Keller-Sutter por teléfono y que "la mujer era agradable, pero no quería escuchar". (ANSA).
