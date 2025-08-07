LA NACION

Comercio: Presidenta de Suiza retornó sin reunión con Trump

Karin Keller-Sutter esperaba conversaciones por la tasa del 39%.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Comercio: Presidenta de Suiza retornó sin reunión con TrumpSeth Wenig - AP

Keller-Sutter solo pudo reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, y no con ninguno de los principales negociadores arancelarios.

Como resultado, regresó a Suiza durante la noche sin ningún acuerdo para reducir los altos aranceles, que se encuentran entre los más altos impuestos a cualquier nación desarrollada.

El gobierno de Suiza dijo en un comunicado el jueves que "continuará las conversaciones con los Estados Unidos" y, mientras tanto, no impondrá ningún arancel de represalia, ya que también podrían perjudicar a la economía suiza.

El martes, Trump dijo que había hablado con Keller-Sutter por teléfono y que "la mujer era agradable, pero no quería escuchar". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Se conoció el número que anticipa el dato nacional del Indec
    1

    Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año

  2. La boda soñada de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: de la fiesta llena de famosos a una separación inesperada
    2

    La boda soñada de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: de la fiesta llena de famosos a una familia de cinco y una separación inesperada

  3. El espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
    3

    Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse

  4. Ordenan un estudio de trazabilidad sobre operaciones millonarias atribuidas a Hayden Davis tras su visita a Milei
    4

    El caso $LIBRA: el fiscal ordenó un estudio de trazabilidad sobre operaciones millonarias atribuidas a Hayden Davis tras su encuentro con Milei

Cargando banners ...