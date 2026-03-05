Comercio: Regresa a Venezuela la británica Shell en el marco de la apertura petrolera

La firma de estos convenios, considerada un hito en la reapertura del sector petrolero venezolano, se produce en el marco de una reunión ampliada con delegaciones de Estados Unidos, a la que asistió el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum.

El objetivo de la reunión es expandir la cooperación energética internacional y fomentar la inversión en el sector minero con capital extranjero.

Shell, que tiene una presencia histórica en Venezuela desde 1912, cuando perforó el primer pozo comercial de petróleo (Zumaque 1) en 1914, había reducido sus operaciones debido a las políticas restrictivas implementadas por el chavismo.

En el 2000, participó en empresas mixtas como Petroregional del Lago, pero vendió sus activos a la firma francesa Maurel & Prom en 2019. Su interés más reciente se vincula al proyecto Dragón, un yacimiento de gas de alto rendimiento liderado por Trinidad y Tobago, donde Shell actuaría como operador.

Aunque no se revelaron detalles precisos sobre los proyectos o términos de los acuerdos, el portal Banca y Negocios apuntó que el enfoque estará en impulsar la producción de gas en Venezuela, contribuyendo al desarrollo del sector de hidrocarburos y a la estabilidad económica del país.

El gobierno interino califica esta alianza estratégica como una señal de que Venezuela es un destino seguro y confiable para inversiones extranjeras.

Durante la visita de Burgum a Caracas, también se abordó la agenda de minería, con planes para reformar la Ley de Minería y atraer inversiones, según confirmó la presidenta interina.

Además, los funcionarios estadounidenses negociaron un acuerdo con la estatal Minerven para exportar hasta una tonelada de oro al mercado norteamericano, valorado en unos 165 millones de dólares, a través de la comercializadora Trafigura.

Este desarrollo ocurre dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en un inesperado giro que ha dado paso a una estrecha colaboración entre Caracas y Washington. (ANSA).