Comercio: se eliminan aranceles al 90%, los puntos del acuerdo UE-Mercosur

Tras más de un cuarto de siglo, el acuerdo entrará en vigencia provisionalmente dos meses después del intercambio de notificaciones con los países del Mercosur.

El trato, sin embargo, aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo, que el mes pasado decidió solicitar un dictamen jurídico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- LAS CIFRAS: la alianza eliminará los aranceles de importación del 91% de las exportaciones del continente a Sudamérica: automóviles, maquinaria, equipos de tecnología de la información y la comunicación, textiles, chocolate, licores y vino.

Lo mismo se aplicará al 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE, incluyendo carne de res, aves de corral y azúcar.

Bruselas prevé que las exportaciones agroalimentarias europeas a la región aumentarán un 50%, eliminando aranceles que actualmente alcanzan hasta el 55% en algunos productos (35% en autopartes, 20% en maquinaria y 18% en productos químicos).

- FRENO DE EMERGENCIA: existen salvaguardias en caso de un aumento excesivo de la entrada de productos agroalimentarios que pudiera perturbar el mercado de la UE.

Para productos sensibles como carne de vacuno, aves de corral, arroz, miel, huevos, ajo, etanol y azúcar, Bruselas se mantiene dispuesta a abrir una investigación siempre que se produzca un aumento del 5% en los volúmenes de importación o una caída del 5% en los precios de importación.

- ACCESO LIMITADO AL MERCADO: otras salvaguardias para los agricultores europeos contra el dumping incluyen un límite a la cantidad de productos importados del Mercosur, que se benefician de aranceles más bajos para la carne de vacuno, porcino y aves de corral.

- PROTECCIÓN DEL MADE IN EUROPE: el acuerdo protegerá más de 340 productos alimenticios tradicionales de la UE, reconocidos como indicaciones geográficas.

Este es el mayor número de ingeniería gastronómica (IG) europeas, incluyendo DOP e IGP, nunca protegidas por un acuerdo comercial de la UE.

Entre ellas, 57 son IG italianas protegidas: desde Prosecco hasta Chianti, desde Asiago hasta Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano y el tomate San Marzano de la región de Agro Sarnese-Nocerino.

- LAS CIFRAS PARA ITALIA: el impacto en las relaciones con Italia es significativo: Bruselas señala que casi un millón de empleos italianos dependen de las exportaciones al Mercosur, y más de 8.000 empresas italianas exportan a los países miembros de la organización latinoamericana.

Según estimaciones de la UE, las exportaciones italianas de servicios al Mercosur ascienden a US$1.900 millones de euros anuales. (ANSA).