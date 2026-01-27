Comercio: sector por sector el pacto comercial UE-India

El entendimiento cubrirá un mercado de 2.000 millones de personas y casi un cuarto del PBI mundial.

La reducción de más del 90% de las tasas debería duplicar las exportaciones anuales de la UE hacia India, respetando los estándares europeos y promoviendo el comercio sustentable.

- SECTOR AGRÍCOLA: el pacto elimina o reduce las tarifas a menudo prohibitivas (más del 36% en promedio) sobre las exportaciones de productos agroalimentarios de la UE, abriendo un mercado enorme a los agricultores.

Los sectores europeos más sensibles —como el de la carne bovina, del azúcar y del arroz— no se tocarán.

El vino reducirá sus aranceles del 150% al 20% para las botellas premium y del 30% para los productos de precio medio.

Los licores disminuirán del 150% al 40%, la cerveza del 110% al 50% y el aceite de oliva del 40% al 0%.

Los alimentos procesados (pan, pasteles, galletas, pasta, chocolate, comida para mascotas) también verán sus aranceles reducidos del 50% al 0%.

La UE y la India están negociando actualmente un entendimiento independiente sobre indicaciones geográficas (IG), que ayudará a preservar las marcas europeas.

La UE abrirá cuotas de importación calibradas para la carne de ovino y caprino, el maíz dulce, las uvas, los pepinos, las cebollas secas, la melaza y los almidones.

- SECTOR AUTOMOTRIZ: los aranceles sobre los automóviles se reducirán gradualmente del 110% al 10% a lo largo de 10 años, con un cupo de 250.000 vehículos al año. A esto le seguirá una reducción inmediata al 35%.

Además, para el sector de vehículos completamente desmontados (CKD) —automóviles que se dividen en piezas y se ensamblan en India— habrá un cupo adicional de 75.000 automóviles, con aranceles reducidos del 16,5% al 8,25%.

Asimismo, el sector de repuestos se liberalizará por completo. Sin embargo, el acuerdo excluye los automóviles con precio bajo.

- SERVICIOS: el pacto se aplica a los sectores de servicios marítimos, financieros y de telecomunicaciones. Vinculado por primera vez a los servicios de dragado y tendido de cables marítimos, prevé una mayor transparencia mediante obligaciones impuestas a la alta dirección, los consejos de administración y la presencia local.

- OTROS SECTORES: los aranceles, que alcanzan el 44% para la maquinaria, el 22% para los productos químicos y el 11% para los productos farmacéuticos, se eliminarán en gran medida.

El arancel será cero para la maquinaria y los equipos eléctricos, así como para las aeronaves y naves espaciales, los equipos ópticos, médicos y quirúrgicos (0% para el 90% de los productos) y los plásticos.

Las perlas, piedras y metales preciosos estarán exentos de aranceles para el 20% de los productos y se reducirá el arancel para otro 36%. Incluso simplificarán los trámites aduaneros para agilizar y facilitar las exportaciones, así como la protección de la propiedad intelectual de la UE y un capítulo específico para las pequeñas empresas. (ANSA).