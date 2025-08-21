Comercio: Señales de recuperación en Alemania y la UE

Esto podría llevar al Banco Central Europeo (BCE) a posponer un próximo recorte de tasas. Los datos oficiales sobre el crecimiento en el tercer trimestre para Berlín se publicarán el 30 de octubre.

Se espera que mañana se dé a conocer la estimación final del segundo trimestre, que, al igual que en Italia, registró una caída del 0,1% tras un incremento del 0,3% en los primeros tres meses del año.

La Bundesbank se muestra cauta: la recuperación económica en Alemania, que parecía posible en el primer trimestre, se detuvo en el segundo y podría transformarse en un estancamiento en el tercero, afectada por los aranceles de Estados Unidos, el consumo y las inversiones moderadas, a pesar del impulso fiscal del gobierno para inversiones en infraestructura y defensa.

Sin embargo, hay señales positivas en los índices PMI que anticipan la dirección de la actividad económica.

El índice compuesto (servicios más manufactura) para Alemania se situó en 50,9 en agosto, con una ligera aceleración desde el 50,6 de julio, manteniéndose por tercer mes consecutivo por encima de la barrera de 50, que separa la expansión de la contracción.

“La economía alemana continuó creciendo durante todo el verano, y el ritmo de expansión incluso mostró un ligero aumento. Aunque son incrementos modestos, esta tendencia es un signo de resiliencia, considerando los vientos en contra de los aranceles estadounidenses, la incertidumbre geopolítica y las tasas de interés a largo plazo relativamente elevadas”, comentó Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

De la Rubia también afirmó que “las cosas están mejorando en Europa. La actividad económica ha acelerado tanto en el sector manufacturero como en el de servicios”, y “en general, observamos una leve aceleración del crecimiento en los últimos tres meses. A pesar del obstáculo de los aranceles y la incertidumbre general, las empresas de la zona euro están manejándose razonablemente bien”, como lo demuestra el índice PMI compuesto, que mejoró en agosto por tercer mes consecutivo, alcanzando 51,1, desde el 50,9 de julio.

Una economía que se mantiene estable podría retrasar un próximo recorte del BCE: “el cuarto trimestre será considerablemente mejor que el -0,1% estimado por el BCE en las proyecciones de junio, alineándose con mi opinión de que la próxima decisión del BCE será mantener” las tasas en el 2%, afirmó Lorenzo Codogno, fundador de LC Macro.

Morgan Stanley también se refirió a una economía “más resiliente de lo esperado” y ahora anticipa que el próximo recorte del BCE no será en septiembre, sino en diciembre y luego en marzo de 2026, hasta alcanzar una tasa ‘terminal’ del 1,5%.

