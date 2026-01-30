Comercio: Starmer, Xi prometió a parlamentarios de Reino Unido levantar las sanciones

Así lo informaron medios de comunicación de ambos países.

Las sanciones fueron impuestas originalmente por la República Popular en respuesta a las medidas adoptadas por Londres contra China.

Al ser consultado por un periodista al respecto durante su visita de hoy a Shanghái, tras la cumbre de ayer con Xi en Pekín, Starmer afirmó haberle planteado el asunto al líder chino.

"La respuesta —añadió más tarde— fue absolutamente clara: esas restricciones ya no se aplican. El presidente Xi me dijo que eso significa que todos los parlamentarios (británicos) son bienvenidos en China".

Las sanciones, anunciadas en 2024 por Pekín tras una serie de iniciativas británicas contra la represión de los uigures musulmanes en Xinjiang —atribuida al gobierno chino— incluyeron la prohibición de entrada a la República Popular para los afectados.

En total, se dirigieron a siete diputados de Westminster, todos conocidos por su férrea posición antichina: cuatro diputados del Partido Conservador (actualmente en la oposición): el exlíder Iain Duncan Smith, Nusrat Ghani, Neil O'Brien y el exministro Tom Tugendhat, así como su compañero de partido Tim Loughton, quien se retiró de la Cámara de los Comunes antes de las elecciones de 2024.

También hubo dos miembros de la Cámara de los Lores, la diputada laborista Helena Kennedy y el diputado independiente (exdemócrata liberal) David Alton. (ANSA).