Comercio: Suiza en el caos, pero pospone choque con EEUU

Berna se refugia en la diplomacia y descarta cualquier tipo de represalia "por el momento". Sin embargo, los políticos empiezan a perder la paciencia y, empezando por la izquierda, se amplía el frente que exige una respuesta contundente.

Un enfrentamiento está a la vuelta de la esquina: la exigencia de revisar, si no congelar, la compra de los aviones de combate F-35 de Lockheed Martin —un símbolo de cooperación con Washington— fue planteada por los Verdes, los socialdemócratas e incluso los propios liberales, encabezados por la presidenta Karin Keller-Sutter, decididos a utilizar el contrato de US$9000 millones como moneda de cambio.

Una línea dura, lista para discutirse en el Parlamento en septiembre, rechazada por la líder suiza, que recordó que, sin la ayuda estadounidense, los cielos suizos no tendrían "ninguna defensa aérea".

El debate gira en torno a la delicada neutralidad de la Confederación, que aún limita las exportaciones militares a zonas de conflicto, incluida Ucrania.

En cierto modo, el nuevo panorama geopolítico ya impulsó al gobierno a reorientar su enfoque, comprometiéndose a comprar al menos el 30% de sus suministros militares a países europeos y a iniciar un diálogo sobre seguridad con Bruselas. Este enfoque también se extiende al extranjero, con la compra de 36 cazas F-35A Lightning II para la renovación de la flota, cuya llegada está prevista entre 2027 y 2030.

Este compromiso igualmente se reafirmó durante la visita de Keller-Sutter a Washington, donde se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, no se logró ningún avance.

"Presentamos una nueva oferta, el objetivo se ha cumplido", intentó calmar la presidenta, antes de admitir que "estaba claro desde el principio" que Trump mantendría los aranceles, al menos a corto plazo.

En la mesa de la reunión extraordinaria de gobierno convocada el día después de los coloquios en tierra estadounidense, el dilema era claro: confiar en el diálogo, o bien elevar el nivel de choque.

Por ahora, la cautela prevaleció. Según el gobierno, responder con contraaranceles exacerbaría los costos para consumidores y empresas, ya afectadas por tasas que afectan al 60% de las exportaciones suizas a EE. UU.

La espada de Damocles pende sobre los gigantes farmacéuticos suizos, empezando por Roche y Novartis, amenazados por aranceles que podrían alcanzar hasta el 250%. Berna se centra en medidas de apoyo empresarial y nuevas conversaciones para alcanzar un resultado "lo antes posible".

No obstante, el acuerdo "no se alcanzará a cualquier precio", advirtió Keller-Sutter, y afirmó que incluso la pequeña Suiza "tiene cartas fuertes que jugar".

Y lo que domina sigue siendo la imprevisibilidad del magnate. Las señales de los negociadores estadounidenses, conforme la presidenta, son alentadoras. Sin embargo, reconoció que "nunca se puede estar 100% seguro de que Trump vea las cosas de la misma manera".

(ANSA).