Comercio: superávit comercial récord de China, US$1,2 billones

La contundente guerra comercial del año pasado entre Washington y Pekín, que en un momento dado vio aranceles recíprocos de tres dígitos, llevó a una caída del 20% interanual en las exportaciones de China a los Estados Unidos, con una caída de las importaciones del 14,6%.

Pero otros socios comerciales de Pekín llenaron con creces la brecha, aumentando las exportaciones chinas en general en un 5,5% en 2025, mientras que las importaciones se mantuvieron estables en términos de dólares.

Los envíos al grupo de naciones del sudeste asiático de la Asean aumentaron un 13,4% interanual, mientras que las exportaciones a África experimentaron un crecimiento del 25,8%. Las exportaciones a la Unión Europea también aumentaron un 8,4%, pero las importaciones del bloque disminuyeron.

Las tensiones comerciales entre la UE y China dieron señales de alivio el lunes, cuando Bruselas anunció que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos podrían ofrecer compromisos de precios —que establecen precios mínimos para los exportadores— que sustituirían a los aranceles. Pekín celebró la medida.

El comercio de China en 2025 "superó los 45 billones de yuanes (US$ 6,4 billones) por primera vez, estableciendo un nuevo récord histórico", declaró el viceministro de aduanas, Wang Jun, en una conferencia de prensa en Pekín el miércoles.

"Cabe señalar que algunos países politizan los asuntos económicos y comerciales, restringiendo las exportaciones de productos de alta tecnología a China con diversos pretextos", declaró Wang, en una aparente referencia a los aranceles y controles de exportación de Estados Unidos. "De lo contrario, habríamos importado aún más", sostuvo.

Las cifras de diciembre mostraron un fuerte crecimiento, con un aumento interanual de las exportaciones del 6,6% y un incremento interanual de las importaciones del 5,7%.

Según analistas, un riesgo para las perspectivas de exportación es que la tregua comercial con Washington no dure ante la amenaza de Trump de imponer un arancel del 25% a los países que comercian con Irán, de donde China importa mucho petróleo.

La Casa Blanca ha mantenido un pulso con Pekín por los amplios aranceles de Trump, pero alcanzó una tregua general con China tras una importante escalada en la primavera. (ANSA).